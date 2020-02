Postapokalyptický svet Tichého miesta sa ukazuje v novom traileri. Pokračovanie úspešného hororu musíte vidieť

Už o pár dní do kín dorazí očakávané pokračovanie úspešného hororu Tiché miesto (A Quiet Place), ktoré opäť ukáže hrôzy postapokalyptického sveta, v ktorom sa ľudstvo snaží ukryť pred neznámymi netvormi citlivými na akékoľvek zvuky. Pri príležitosti blížiacej sa celosvetovej premiéry tvorcovia vypustili do sveta nový trailer, ktorý vás na návštevu kina doslova naláka.

Aj tentokrát sa réžie ujal herec a scenárista John Krasinski, ktorý sa aj napriek svojmu tragickému koncu v jednotke vráti na scénu spolu s manželkou (reálnou i filmovou) Emily Blunt. Príbeh bude pokračovať tam, kde sa skončil v predchádzajúcom filme.

Príbeh pokračuje, nahliadne aj do minulosti

Rodina Abbottovcov sa po tragických udalostiach v prvej časti rozhodne presunúť na iné, bezpečnejšie miesto. Počas putovania naprieč pustou krajinou natrafia na záhadného neznámeho (Cillian Murphy), s ktorým zisťujú, že svet je stále plný preživších snažiacich sa stoj čo stoj zachrániť svoje životy. Tí sú však často rovnako nebezpeční, ako netvory, ktoré ovládli svet.

Tiché miesto 2 okrem súčasnosti nazrie aj na momenty, keď sa celá apokalypsa začala. Práve takýmto spôsobom sa do deja opäť bude môcť vrátiť aj postava Krasinskiho.

Už prvé zverejnené upútavky ukázali, že nás čaká naozaj solídne pokračovanie vydarenej jednotky, ktorá dodnes patrí medzi kritikmi i divákmi oceňované horory. V celkovom rebríčku komerčne najúspešnejších hororov mu vďaka celosvetovým zárobkom viac ako 340 miliónov dolárov patrí 21. miesto. Nejde síce o veľkú sumu, no pri rozpočte okolo 20 miliónov dolárov sa uhol pohľadu zásadne mení.

Teraz prišlo na rad zverejnenie ďalšieho traileru, ktorý na návštevu kina doslova láka. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Tiché miesto 2 (A Quiet Place: Part II) sa v slovenských kinách objaví už 19. marca 2020. V hlavných úlohách okrem už spomenutej trojice Krasinski, Blunt a Murphy, uvidíme aj Noaha Jupea či Millicent Simmonds, ktorí si zopakú svoje úlohy z jednotky. Z nových tvárí sa ukážu napríklad Djimon Hounsou (Aquaman, Captain Marvel), Wayne Duvall (Apollo 13), Okieriete Onaodowan (seriál Station 19) či Blake DeLong (We Need To Talk About Kevin).