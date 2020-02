Kontroverzný horor The Hunt sa v kinách premietať nemal, kritizoval ho aj Trump. Napokon ho uvidíme

Najskôr to vyzeralo tak, že sa ho nedočkáme vôbec. Horor s názvom The Hunt mal totiž doraziť do kín ešte minulý rok, štúdio Universal Pictures, ktoré za ním produkčne stojí, sa však kvôli kontroverznosti námetu rozhodlo ho neuviesť. Teraz ale zmenilo názor – novinku predsa len uvidíme.

O filme The Hunt sa viedli diskusie najmä za veľkou mlákou a bol na to pádny dôvod. Ako už zo samotného názvu totiž vyplýva, v hororovej novinke pôjde o lov. A ako sa možno mnohí dovtípili, nie o lov zvierat, ale ľudí.

The Hunt totiž sleduje skupinu 12 ľudí, ktorí sa jedného dňa zobudia na neznámom mieste. Netušia, ako sa tam dostali, netušia, že boli vybraní a nevedia, že ich poslaním bude lov nevinných.

Kritizoval ho aj Trump

No a práve tento námet mnohí kritizovali, amerického prezidenta Donalda Trumpa nevynímajúc. Ten sa totiž vyjadril, že práve takéto námety prispievajú k agresivite, spôsobujú chaos a sú nebezpečné pre krajinu, pretože navádzajú Američanov k vraždeniu nevinných.

The Hunt mal mať celosvetovú premiéru 27. septembra 2019. Mesiac pred premiérou však v Spojených štátoch amerických došlo k dvom masovým streľbám, a tak 10. augusta štúdio Universal Pictures oznámilo, že premiéru ruší a odkladá ju na neurčito. Chcelo sa tak nielen vyhnúť tomu, že by niekto spájal ich nový film s navádzaním na streľbu a vraždenie nevinných, ale rovnako tak aj vyjadriť súcit s obeťami hrozivých streleckých útkov v Daytone a El Paso.

Po polroku v kinách

Podľa najnovších informácií to ale vyzerá tak, že hororovo ladeného thrilleru sa predsa len dočkáme. Universal Pictures totiž snímku The Hunt uvedie do kín už 13. marca 2020 (áno, je to piatok trinásteho) pri príležitosti oznámenia oficiálnej premiéry bol znovu zverejnený aj trailer. Pozrieť si ho môžete vo videu nižšie.

V hlavných úlohách sa predvedú známe tváre, medzi inými napríklad držiteľka prestížneho Oscara Hilary Swank (Million Dollar Baby), ďalej Betty Gilpin (seriál GLOW a horor The Grudge), Emma Roberts (American Horror Story), Ike Barinholtz (The Oath), Justin Hartley (seriál This Is Us), Glenn Howerton (It’s Always Sunny In Philadelphia) a ďalší.

Zaujímavá je aj tvorcovská zostava kontroverzného filmu. Producentmi sú Jason Blum, ktorý stál za produkciou kritikmi ospevovaného hororu Uteč (Get Out) či série The Purge, a tvorca nemenej úspešných televíznych projektov ako Nezvestní (Lost) či The Leftovers, Damon Lindelof, ktorý k filmu napísal aj scenár.

Za réžiou stojí menej známy Craig Zobel. Ten doposiaľ pôsobil viac v prostredí televíznej tvorby a režíroval epizódy seriálov ako The Leftovers, American Gods či Westworld.

Do slovenských kín by vzhľadom na produkčné štúdio mohla novinku The Hunt priniesť distribučná spoločnosť CinemArt, ktorá uvádza aj ostatné filmy Universalu. Dátum slovenskej premiéry ale stanovený zatiaľ nebol.