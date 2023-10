Posledný pred jeho smrťou: Zosnulý herec zo seriálu Euphoria hviezdi v traileri na svoj finálny film

Veštili mu sľubnú hereckú kariéru, no dožiť sa jej nestihol. Teraz sa jedna z hviezd seriálu Eufória ukazuje ako hlavný hrdina v jednom zo svojich posledných filmov.

Angus Cloud nečakane zomrel 31. júla tohto roka po tom, ako sa nevedomky predávkoval viacerými drogami. O samovraždu ísť podľa oficiálnych vyšetrovaní nemalo. Hollywood tak prišiel o ďalšieho talentovaného človeka, ktorému mnohí kritici veštili veľkú hviezdnu kariéru.

Cloud hviezdil v dvoch sériách kritikmi oceňovaného dramatického seriálu Eufória (Euphoria), no okrem toho zaujal aj filmárov, pričom jeho celovečerným debutom bola snímka North Hollywood v roku 2021, na ktorú tento rok nadviazal filmom The Line.

Prvá a posledná veľká filmová úloha

Ďalší projekt, kde stvárnil svoju prvú a poslednú veľkú filmovú úlohu, je snímka Your Lucky Day, ktorá sa do našich kín síce nedostane, no do tých amerických áno. Na internete bol nedávno zverejnený prvý trailer. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Angus Cloud vo svojej prvej a poslednej hlavnej úlohe stvárňuje postavu drogového dílera Sterlinga, ktorý na Štedrý večer v malom obchodíku zajme skupinu rukojemníkov. Dôvodom je starší muž, ktorého si všimol, že vyhral v lotérii jackpot 156 miliónov dolárov. Dôjde však k fatálnej prestrelke a šestica preživších sa pýta, či by si mali peniaze rozdeliť a utiecť, alebo sa priznať, čoho boli svedkami.

Snímka Your Lucky Day bude mať vo vybraných amerických kinách premiéru 10. novembra 2023, pričom už o 4 dni na to sa bude dať zapožičať vo viacerých online videopožičovniach.