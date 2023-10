Musíte ich vidieť: Prestížny magazín zverejnil Top 50 najlepších seriálov 21. storočia, prvé miesto prekvapí

Americký magazín a internetový portál The Hollywood Reporter je známy nejednému filmovému a televíznemu nadšencovi. Jedinečný zdroj správ a noviniek nielen z Hollywoodu sa rozhodol dať dohromady opäť zaujímavý rebríček: päťdesiatku najlepších televíznych seriálov rôznych žánrov od začiatku 21. storočia. Koľko z nich ste už videli?

Len v roku 2022 bolo uvedených viac než 600 seriálov naprieč televíznymi stanicami a streamovacími platformami. Znamená to, že len zostaviť Top 50 najlepších seriálov minulého roka by bolo mimoriadne náročné, uvádza The Hollywood Reporter.

Pred redaktormi a prispievateľmi do magazínu tak stála neľahká úloha, nakoľko aktuálne žijeme v jednej z najlepších dôb pre televíznu tvorbu. Dokázať zmestiť do päťdesiatmiestneho rebríčka všetky seriály, ktoré od roku 2000 získali akékoľvek prestížne hodnotenie od renomovaných kritikov či magazínov, je nemožné. Zostavovatelia si preto museli určiť dôležité parametre, podľa ktorých rebríček zostavia.

„Dohodli sme sa, že každý seriál, ktorého epizódy boli odvysielané po 31. decembri 1999, budeme zvažovať, aj keď mal daný seriál premiéru v 20. storočí,“ vysvetlili v článku. To znamená, že Sopranovcov (The Sopranos) hodnotili, no len jeho 5 sérií a taká Buffy – premožiteľka upírov (Buffy the Vampire Slayer) prišla pri hodnotení o 3 a pol série.

Ďalšou premennou bolo, že do rebríčka boli vyberané len seriály v anglickom jazyku, keďže mnohé zo seriálov, napríklad z juhokórejského trhu, zažili boom až s rozmachom streamovacích služieb.

Samozrejme, bolo toho veľa a ako autori rebríčka uviedli, videli stovky hodín materiálov, absolvovali stovky videohovorov cez Zoom, na ktorých prebiehali aj ostré výmeny názorov, no výsledný rebríček sa napokon podarilo zostaviť. Ktoré sú teda tie najlepšie seriály 21. storočia? Kompletný rebríček si môžete pozrieť v tabuľke nižšie.

Top 50 najlepších seriálov 21. storočia podľa redaktorov magazínu The Hollywood Reporter:

#50 Sex and the City (HBO)

#49 Avatar: The Last Airbender (Nickelodeon)

#48 South Side (Comedy Central/Max)

#47 Vida (Starz)

#46 The Underground Railroad (Amazon Prime Video)

#45 The Crown (Netflix)

#44 The Leftovers (HBO)

#43 Anthony Bourdain: Parts Unknown (CNN)

#42 Station Eleven (HBO Max)

#41 Beef (Netflix)

#40 Insecure (HBO)

#39 The Deuce (HBO)

#38 Band of Brothers (HBO)

#37 Crazy Ex-Girlfriend (The CW)

#36 The Shield (FX)

#35 Chernobyl (HBO)

#34 Jane the Virgin (The CW)

#33 Orange Is the New Black (Netflix)

#32 Veep (HBO)

#31 Fleabag (BBC Three/Amazon Prime Video)

#30 Game of Thrones (HBO)

#29 Broad City (Comedy Central)

#28 How To With John Wilson (HBO)

#27 Parks and Recreation (NBC)

#26 Battlestar Galactica (Sci-Fi/Syfy)

#25 Review (Comedy Central)

#24 I May Destroy You (BBC One/HBO)

#23 Survivor (CBS)

#22 Better Things (FX)

#21 Deadwood (HBO)

#20 Peep Show (Channel 4)

#19 Rectify (SundanceTV)

#18 Friday Night Lights (NBC/The 101 Network)

#17 Halt and Catch Fire (AMC)

#16 Breaking Bad (AMC)

#15 Atlanta (FX)

#14 Enlightened (HBO)

#13 30 for 30 (ESPN)

#12 The Americans (FX)

#11 The Daily Show (Comedy Central)

#10 BoJack Horseman (Netflix)

#9 Freaks and Geeks (NBC)

#8 Girls (HBO)

#7 Better Call Saul (AMC)

#6 Reservation Dogs (FX/Hulu)

#5 The Wire (HBO)

#4 30 Rock (NBC)

#3 Succession (HBO)

#2 The Sopranos (HBO)

#1 Mad Men (AMC)