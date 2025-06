Populárna značka krachuje, v ohrození je všetkých 23 predajní. Nepríjemné problémy neodvrátil ani nový majiteľ

Náročné podmienky na trhu s oblečením a obuvou pociťujú prakticky všetci európski obchodníci. Prílev lacného tovaru z Číny či silná regionálna konkurencia trápi nejednu značku, pričom niektoré firmy nie sú schopné takýto tlak ustáť. V problémoch sa najnovšie opäť ocitla známa značka z Nemecka.

Názov Onygo môžu poznať aj niektorí slovenskí zákazníci, no známa je predovšetkým v spomínanom Nemecku. Ešte do vlaňajšieho roka totiž patrila značka do portfólia skupiny Deichmann, ktorá ju počas minulého roka predala. Už vtedy sa spomínala nelichotivá finančná situácia, pričom o svetlejšiu budúcnosť spoločnosti sa kúpou pokúsil podnikateľ Frank Revermann. Ako teraz informuje portál Wiadomosci Handlowe, nádej na lepšiu budúcnosť netrvala dlho.

Onygo aktuálne po celom Nemecku prevádzkuje 23 obchodov a zamestnáva zhruba 150 ľudí. Jeho zameranie smeruje predovšetkým k mladým zákazníkom, ktorých sa snaží osloviť.

Budúcnosť predajní a aj pracovných miest je však v týchto dňoch neistá, nakoľko firma vyhlásila bankrot a nemecké súdy začali s takzvaným konkurzným konaním v samospráve. Prevádzky teda zatiaľ budú pokračovať v činnosti a ako uviedlo vedenie, pokúsia sa zachrániť väčšinu z nich. Cieľom je podľa Revermanna zachovať čo najviac pracovných miest

Podľa nemeckého portálu MSN nateraz nie je jasné, prečo sa známa obuvnícka značka dostala do finančných problémov. „Naším cieľom a povinnosťou je chrániť práva všetkých veriteľov,“ uviedol pre médiá Revermann. Zotrvanie na trhu bude podľa neho závisieť aj do konkrétnych podmienok prenájmu jednotlivých predajní. S majiteľmi priestorov už údajne aktívne prebiehajú aj rokovania.

Na Slovensko mieri iný nemecký reťazec

Obľúbené diskontné reťazce u nás už čoskoro dostanú ďalšiu konkurenciu, ktorá je známa lacným a dostupným sortimentom. Prvé správy o príchode nemeckého reťazca Woolworth sa objavili ešte počas vlaňajšieho leta. Už v tej dobe zástupcovia spoločnosti avizovali veľké plány na stredoeurópskom trhu. Dnes už o tejto expanzii vieme viac.

Lacný reťazec má vo svojej ponuke predovšetkým doplnky do domácnosti, oblečenie, dekorácie, bytový textil a iný zmiešaný tovar. Typologicky ho môžeme prirovnať k iným obľúbeným obchodom ako Action, Pepco či Sinsay, pre ktoré tak pôjde o pomerne silnú konkurenciu. Približne tretinu z 18-tisíc produktov totiž Woolworth predáva za menej ako tri eurá.

Keď sa ešte počas minulého roka rozoberalo, v ktorých mestách by mohol lacný nemecký reťazec otvoriť prvé predajne, najčastejšie sa spomínali Trnava a Prešov. Kompetentní tam údajne rozbehli rokovania s nákupným centrom Solivaria a Retail Parkom Trnava.