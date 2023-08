Polícia prosí o pomoc: V Dunaji našli telo chlapčeka, bolo zabalené vo fólii a zaťažené kameňom, nevedia ho identifikovať

Telo chlapčeka sa v Dunaji našlo ešte minulý rok v máji, no polícia je nútená požiadať o pomoc verejnosť. Odvtedy sa ho totiž nepodarilo identifikovať. Odhaduje sa, že mal 5 alebo 6 rokov, jeho telo bolo zabalené vo fólii a zaťažené kameňom.

Ako informuje Mail Online, medzinárodná policajná organizácia Interpol požiadala verejnosť o pomoc v súvislosti s prípadom mŕtveho chlapčeka nájdeného v rieke Dunaj, ktorý sa nemeckej polícii nedarí vyriešiť. Chlapec, ktorého vek sa odhaduje na päť alebo šesť rokov, bol nájdený v máji minulého roka v Bavorsku. Jeho telo bolo zaťažené kamennou platňou a zabalené vo fólii, uviedol Interpol vo svojom vyhlásení.

Nemecká polícia, ktorá nebola schopná identifikovať telo ani okolnosti jeho smrti, požiadala Interpol o vydanie tzv. „čierneho oznámenia“, medzinárodného upozornenia na zhromažďovanie informácií o neidentifikovaných telách. Interpol uviedol, že nie je známe, ako dlho bolo telo vo vode, keď ho 19. mája 2022 našli pri Grossmehringu, bavorskej obci so 7 500 obyvateľmi.

International police agency Interpol published new information, including facial reconstruction images, of a boy who was found wrapped in foil in the Danube river in Bavaria last year.https://t.co/0U3cnfyTfS

— DW Europe (@dw_europe) August 30, 2023