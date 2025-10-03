Polícia pripúšťa tragický omyl: Jednu z obetí pri útoku v Manchestri mohol zastreliť zasahujúci príslušník

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Britský premiér Keir Starmer navštívil miesto útoku v Manchestri.

Britský premiér Keir Starmer v piatok spolu s manželkou Victoriou navštívili miesto útoku pred synagógou v Manchestri, pri ktorom vo štvrtok zahynuli dvaja ľudia a traja ďalší utrpeli ťažké zranenia.

Podľa miestnej polície bola jedna z obetí pravdepodobne omylom zastrelená políciou, keď sa snažila zlikvidovať páchateľa, informuje TASR na základe televízie Sky News.

Jedna obeť mohla byť zastrelená omylom

„Patológ ministerstva vnútra predbežne stanovil, že jedna zo zosnulých obetí utrpela zranenie, ktoré zodpovedá strelnej rane,“ uviedol vo vyhlásení náčelník polície grófstva Veľký Manchester sir Stephen Watson. Polícia predpokladá, že podozrivý útočník Jihad al Shamie pri sebe nemal strelnú zbraň.

„Jediné výstrely pochádzali od príslušníkov polície oprávnených používať strelné zbrane, ktorí sa snažili zabrániť páchateľovi vo vstupe do synagógy a spôsobení ďalšej ujmy našej židovskej komunite,“ píše sa vo vyhlásení. „Z toho vyplýva, že po ďalšom forenznom vyšetrení sa môže ukázať, že toto zranenie bolo, žiaľ, tragickým a nepredvídateľným dôsledkom nevyhnutných opatrení, ktoré prijali policajti, aby ukončili tento brutálny útok,“ doplnil Watson.

Páchateľ útočil autom aj nožom

Pitvu lekári dokončia v priebehu piatka. Polícia dodala, že jedna zo zranených osôb tiež utrpela strelné zranenie, ktoré však nie je život ohrozujúce. Útok na synagógu hebrejskej kongregácie Heaton Park na predmestí Crumpsall sa odohral vo štvrtok okolo 9.30 h miestneho času (10.30 h SELČ). V synagóge v tom čase prebiehali modlitby pri príležitosti najväčšieho židovského sviatku Jom Kipur (Deň zmierenia).

Watson na brífingu informoval, že podozrivý, 35-ročný britský občan sýrskeho pôvodu al Shamie, najprv vrazil autom do ľudí pred synagógou a potom zaútočil nožom na člena ochranky. V čase útoku sa v synagóge nachádzalo množstvo veriacich. Polícia ho vyšetruje ako akt terorizmu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Už sa vie, kto bol vrah z Manchesteru: Polícia ho na mieste zastrelila, prekvapila ich…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac