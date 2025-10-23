Polárny vír sa rozpadáva, začína sa jeho kolaps: Ak sa naplnia predpovede, toto čaká v najbližšie týždne Slovensko

Foto: archív TASR

Nina Malovcová
Európu čaká zmena, ktorá môže priniesť skorú zimu aj na Slovensko.

Niekoľko tisíc kilometrov od nás sa odohráva proces, ktorý môže v najbližších týždňoch zásadne ovplyvniť počasie na celej severnej pologuli. Nad Arktídou sa začína formovať polárny vír, no tento rok sa vyvíja úplne inak ako obvykle. Namiesto toho, aby sa posilňoval, sa rozpadáva a jeho štruktúra sa stáva nestabilnou.

Pre Európu to znamená, že arktický chlad sa môže častejšie presúvať na juh a zasiahnuť aj naše územie. Podľa meteorologického portálu Severe Weather Europe ide o jeden z najneobvyklejších začiatkov polárnej sezóny posledných rokov. Ako vysvetľuje meteorológ Andrej Flis, slabý vír je signálom, že zima 2025/2026 by mohla byť chladnejšia a sneživejšia, než sme boli zvyknutí.

Čo je polárny vír, a prečo je taký dôležitý

Polárny vír je obrovský prúd vzduchu, ktorý počas zimy obkolesuje severný pól. Nachádza sa vysoko v stratosfére, teda vo vrstve atmosféry nad oblasťou, kde vznikajú oblaky a prebiehajú bežné zmeny počasia. Jeho úlohou je udržať studený arktický vzduch uzamknutý nad pólom. Ak je vír silný, chlad zostáva na severe a Európa si užíva mierne zimy.

Ak však zoslabne, dochádza k jeho narušeniu. Vznikajú trhliny, ktorými sa arktický vzduch dostáva do nižších zemepisných šírok. Presne to sa podľa vedcov deje teraz. „Vidíme, že vír sa vyvíja slabšie než zvyčajne a jeho centrum sa presúva smerom ku Grónsku. To narúša stabilitu cirkulácie a otvára cestu pre vpády studeného vzduchu,“ vysvetlil Flis.

Slabý vír znamená väčšie výkyvy počasia

Keď sa polárny vír oslabí, prúdenie vzduchu v atmosfére sa stáva chaotickejším. Výsledkom sú rýchle zmeny teplôt a častejšie vlny chladu. Modely naznačujú, že už koncom októbra a začiatkom novembra sa arktický vzduch môže dostať nad strednú Európu. Najskôr by mal zasiahnuť sever Nemecka a Poľsko, no ochladenie sa môže postupne rozšíriť aj na Slovensko.

Ilustračná foto: Pixabay

Odborníci varujú, že sa môžu objaviť aj prvé ranné mrazy a sneženie v horských oblastiach. „Ak sa vír nevráti do normálu, november môže byť citeľne chladnejší, než býva zvykom,“ dodáva Flis.

História sa môže zopakovať

Podobná situácia sa odohrala aj v zime 1981 a 1982. Polárny vír bol vtedy veľmi slabý a rozpadol sa na viac častí. Následne nastalo tzv. náhle stratosférické otepľovanie, ktoré úplne zmenilo prúdenie vzduchu a do Európy prinieslo extrémne mrazy. Podľa analýz NASA sa v tom čase vietor v stratosfére otočil a chladný vzduch sa rozlial naprieč kontinentom.

Zaznamenali sa teploty, ktoré lámali rekordy a sneh ležal aj tam, kde ho roky predtým nebolo. „Nedá sa povedať, že nás čaká rovnaký priebeh, no vývoj v októbri je veľmi podobný ako vtedy. Ak sa vír bude ďalej oslabovať, zima môže byť studenšia, než očakávame,“ uviedol Flis.

Čo to znamená pre Slovensko

Pre Slovensko môže slabý polárny vír znamenať skorší príchod zimy. Kým október priniesol teplé a slnečné dni, november by mohol priniesť citeľné ochladenie, silný vietor a prvé sneženie. Chladný vzduch z Arktídy by mohol preniknúť až do nižších polôh a udržať sa niekoľko dní.

Ilustračná foto: TASR – František Iván

V priebehu decembra sa navyše môže vytvoriť stabilnejší systém nízkeho tlaku nad Európou, ktorý prinesie viac zrážok a snehových prehánok. Slovensko by tak mohlo zažiť zimu s častejším snežením a mrazivými nocami. „Ak vír zostane oslabený aj počas decembra, zvyšuje sa pravdepodobnosť mrazivých období počas celej zimy,“ dodáva Flis.

Zatiaľ čo minulý rok bola zima v Európe skôr mierna, tento rok môže byť opakom. Slabý polárny vír naznačuje, že studený vzduch sa bude ľahšie presúvať na juh. Európu tak čaká premenlivé a výraznejšie zimné obdobie, ktoré by sa mohlo začať skôr a skončiť neskôr než obvykle. Odborníci preto odporúčajú sledovať vývoj v priebehu novembra, keď sa ukáže, či sa vír dokáže znovu posilniť alebo sa definitívne rozpadne. Ak zostane slabý, čaká nás zima, ktorá by mohla byť jednou z najzaujímavejších za posledné roky.

Záver

Polárny vír je neviditeľný strážca našej zimy. Tento rok sa však správa inak než zvyčajne a meteorológovia varujú, že práve jeho slabosť môže určiť, ako bude vyzerať nadchádzajúca sezóna. Ak sa súčasný trend potvrdí, Slovensko by sa malo pripraviť na skorú, dlhú a pravdepodobne aj snehovú zimu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás, takto to robia: Najväčšie ohrozenie Slovenska…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac