Polárny vír sa rozpadáva, začína sa jeho kolaps: Ak sa naplnia predpovede, toto čaká v najbližšie týždne Slovensko

Niekoľko tisíc kilometrov od nás sa odohráva proces, ktorý môže v najbližších týždňoch zásadne ovplyvniť počasie na celej severnej pologuli. Nad Arktídou sa začína formovať polárny vír, no tento rok sa vyvíja úplne inak ako obvykle. Namiesto toho, aby sa posilňoval, sa rozpadáva a jeho štruktúra sa stáva nestabilnou.
Pre Európu to znamená, že arktický chlad sa môže častejšie presúvať na juh a zasiahnuť aj naše územie. Podľa meteorologického portálu Severe Weather Europe ide o jeden z najneobvyklejších začiatkov polárnej sezóny posledných rokov. Ako vysvetľuje meteorológ Andrej Flis, slabý vír je signálom, že zima 2025/2026 by mohla byť chladnejšia a sneživejšia, než sme boli zvyknutí.
Čo je polárny vír, a prečo je taký dôležitý
Polárny vír je obrovský prúd vzduchu, ktorý počas zimy obkolesuje severný pól. Nachádza sa vysoko v stratosfére, teda vo vrstve atmosféry nad oblasťou, kde vznikajú oblaky a prebiehajú bežné zmeny počasia. Jeho úlohou je udržať studený arktický vzduch uzamknutý nad pólom. Ak je vír silný, chlad zostáva na severe a Európa si užíva mierne zimy.
Ak však zoslabne, dochádza k jeho narušeniu. Vznikajú trhliny, ktorými sa arktický vzduch dostáva do nižších zemepisných šírok. Presne to sa podľa vedcov deje teraz. „Vidíme, že vír sa vyvíja slabšie než zvyčajne a jeho centrum sa presúva smerom ku Grónsku. To narúša stabilitu cirkulácie a otvára cestu pre vpády studeného vzduchu,“ vysvetlil Flis.
Slabý vír znamená väčšie výkyvy počasia
Keď sa polárny vír oslabí, prúdenie vzduchu v atmosfére sa stáva chaotickejším. Výsledkom sú rýchle zmeny teplôt a častejšie vlny chladu. Modely naznačujú, že už koncom októbra a začiatkom novembra sa arktický vzduch môže dostať nad strednú Európu. Najskôr by mal zasiahnuť sever Nemecka a Poľsko, no ochladenie sa môže postupne rozšíriť aj na Slovensko.
Odborníci varujú, že sa môžu objaviť aj prvé ranné mrazy a sneženie v horských oblastiach. „Ak sa vír nevráti do normálu, november môže byť citeľne chladnejší, než býva zvykom,“ dodáva Flis.
História sa môže zopakovať
Podobná situácia sa odohrala aj v zime 1981 a 1982. Polárny vír bol vtedy veľmi slabý a rozpadol sa na viac častí. Následne nastalo tzv. náhle stratosférické otepľovanie, ktoré úplne zmenilo prúdenie vzduchu a do Európy prinieslo extrémne mrazy. Podľa analýz NASA sa v tom čase vietor v stratosfére otočil a chladný vzduch sa rozlial naprieč kontinentom.
Zaznamenali sa teploty, ktoré lámali rekordy a sneh ležal aj tam, kde ho roky predtým nebolo. „Nedá sa povedať, že nás čaká rovnaký priebeh, no vývoj v októbri je veľmi podobný ako vtedy. Ak sa vír bude ďalej oslabovať, zima môže byť studenšia, než očakávame,“ uviedol Flis.
Čo to znamená pre Slovensko
Pre Slovensko môže slabý polárny vír znamenať skorší príchod zimy. Kým október priniesol teplé a slnečné dni, november by mohol priniesť citeľné ochladenie, silný vietor a prvé sneženie. Chladný vzduch z Arktídy by mohol preniknúť až do nižších polôh a udržať sa niekoľko dní.
V priebehu decembra sa navyše môže vytvoriť stabilnejší systém nízkeho tlaku nad Európou, ktorý prinesie viac zrážok a snehových prehánok. Slovensko by tak mohlo zažiť zimu s častejším snežením a mrazivými nocami. „Ak vír zostane oslabený aj počas decembra, zvyšuje sa pravdepodobnosť mrazivých období počas celej zimy,“ dodáva Flis.
Zatiaľ čo minulý rok bola zima v Európe skôr mierna, tento rok môže byť opakom. Slabý polárny vír naznačuje, že studený vzduch sa bude ľahšie presúvať na juh. Európu tak čaká premenlivé a výraznejšie zimné obdobie, ktoré by sa mohlo začať skôr a skončiť neskôr než obvykle. Odborníci preto odporúčajú sledovať vývoj v priebehu novembra, keď sa ukáže, či sa vír dokáže znovu posilniť alebo sa definitívne rozpadne. Ak zostane slabý, čaká nás zima, ktorá by mohla byť jednou z najzaujímavejších za posledné roky.
Záver
Polárny vír je neviditeľný strážca našej zimy. Tento rok sa však správa inak než zvyčajne a meteorológovia varujú, že práve jeho slabosť môže určiť, ako bude vyzerať nadchádzajúca sezóna. Ak sa súčasný trend potvrdí, Slovensko by sa malo pripraviť na skorú, dlhú a pravdepodobne aj snehovú zimu.
