Pohreb sa zmenil na nečakaný horor: Do hrobu spadli všetci nosiči aj s nebožtíkom. Z incidentu vzniklo video

Pohreby sú už samy osebe veľmi smutnou udalosťou, no ak sa k tomu ešte pridá aj nešikovnosť, môže z toho vzniknúť poriadne traumatizujúca kombinácia. Presvedčili sa o tom aj pozostalí po zosnulom Benjaminovi Avilesovi z Philadelphie, na ktorého pohrebe došlo k nečakanému incidentu.

Nebožtík sa nachádzal v truhle a do hrobu ho chceli uložiť siedmi nosiči, no platforma sa pod ich váhou zlomila a všetci spolu spadli do asi trojmetrového hrobu, píše web Action News. Z incidentu vzniklo aj video o bolo zverejnené na sociálnych sieťach. Na mieste okamžite zavládla panika.

„Bol to hrozný incident, ktorý sa stal v zlom momente,“ povedala Avilesova nevlastná dcéra Maribelle Rodriguez. Všetci nosiči podľa jej vyjadrenia utrpeli rôzne menšie zranenia, najmä na nohách, rukách a chrbte. Najhoršie na tom bol nebožtíkov syn, na ktorého rakva priamo spadla.

