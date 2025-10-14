Podobný manéver stojí vodičov 300 €: Táto vec ohrozuje život ľudí na vozovke, zákonu zatiaľ uniká

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Keď sa na ceste začne stmievať, u mnohých vodičov v novších autách sa prejaví zvláštny reflex.

Párkrát sa nepokojne zavrtia, potom nahnevane ťuknú prstom do dotykovej obrazovky, až kým displej nezhasne. Každý pritom vie, aké rušivé vie byť používanie mobilu za volantom – tento manéver preto trestajú policajti mastnou pokutou.

Ale téma dotykových obrazoviek v autách – ktoré dnes bývajú rozmerné, nie vždy majú nočný režim a zároveň lákajú vodiča k manipulácii počas jazdy – zostáva stále takmer nenačatá. Na ich riziká teraz upozornil portál Autoviny.

300 eur za mobil v ruke, 0 eur za ťukanie do dotykového displeja

„Ak vás polícia pristihne s mobilom v ruke, hrozí vám pokuta do 150 eur, v blokovom konaní až do 300,“ pripomínajú Autoviny. „Naopak, nepoznáme prípad, keď by vodič na Slovensku dostal pokutu vyslovene za používanie zabudovaného dotykového displeja.“

Ilustračná foto: Pexels

Problém týchto systémov nie je len v tom, že nemajú hmatovú odozvu – teda tú, ktorú si pri fyzických tlačidlách vieme zautomatizovať –, ale aj v tom, že ovládanie mnohých displejov býva vyslovene neintuitívne.

Vodič chce napríklad vypnúť rádio a zapnúť hudbu cez Bluetooth, no musí sa preklikávať cez menu, zatvárať okná a spúšťať prehrávanie. Alebo chce počas jazdy vypnúť vyhrievanie sedadiel a namiesto jedného gombíka sa k tejto funkcii preklikáva cez aplikáciu.

Ale ak zákon hovorí o tom, že vodiča rozptýli jediný pohľad na novú správu v telefóne, ako je možné, že veľká svietiaca obrazovka priamo pred ním ho nerozptyľuje?

Odpoveď je jednoduchá: Možné to nie je

Výskumy ukazujú, že dotykové displeje dokážu znížiť pozornosť vodiča rovnako výrazne ako používanie mobilu, v niektorých prípadoch dokonca ešte viac. Reakčný čas sa predlžuje, oči častejšie opúšťajú cestu a mozog prechádza do stavu, keď sa vodič sústredí na displej a stráca prehľad o vozovke.

Ilustračná foto: Pexels

Jeden z výskumov skúmal, čo sa stane, ak vodiči počas jazdy rýchlosťou 110 km/h vykonajú štyri jednoduché úlohy. Kvôli prepínaniu rádia či zapínaniu vyhrievania sedadiel museli sledovať displej celé desiatky sekúnd.

„V 17-ročnom Volve trvali všetky úkony približne 10 sekúnd, v moderných vozidlách boli výsledky výrazne horšie,“ uvádzajú Autoviny. V čínskom elektromobile potreboval vodič takmer 45 sekúnd, počas ktorých auto prešlo 1,4 kilometra.

Všetci túžime po bezpečnosti, milovníci áut majú hypermodernity plné zuby

Na problém už reagujú aj prvé inštitúcie. Uznávaná bezpečnostná organizácia Euro NCAP napríklad neudelí autu plný počet hviezdičiek, ak sa v ňom základné funkcie nedajú ovládať fyzickými tlačidlami. Reagujú aj samotné automobilky – napríklad Volkswagen, Hyundai či Porsche –, ktoré sa po vlne kritiky aspoň čiastočne vracajú ku klasickým tlačidlám.

Ilustračná foto: Pexels

Dôvodom nie je len bezpečnosť, ale aj čoraz výraznejšia nepopulárnosť hypermoderných prvkov vo vozidlách. Mnohí milovníci áut nedokážu prijať sci-fi estetiku a zložitú navigáciu v ovládaní všetkých vymožeností, ktoré vám sľubujú výrobcovia.

Vodiči tak po rokoch futuristických experimentov opäť túžia po jednoduchej, overenej klasike – a tá sa do áut aspoň čiastočne vracia.

