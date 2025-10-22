Podnikateľ Suchoba je vinný v kauze Mýtnik. Dostal peňažný trest vo výške 500-tisíc eur

Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, uznal v stredu podnikateľa Michala Suchobu za vinného a odsúdil ho na peňažný trest 500 000 eur.
Obžaloba sa týkala kauzy Mýtnik a vinila ho z pokračovacieho zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie výnosu z trestnej činnosti.
Z posledného skutku ho súd oslobodil. Rozsudok nie je právoplatný.
Predražené IT tendre
Kauza Mýtnik sa týka podozrení z predražených IT tendrov na finančnej správe (FS), z ktorých mala profitovať práve firma obžalovaného Allexis.
Michal Suchoba počas procesu, ktorý sa začal v máji, tvrdil, že je stíhaný absolútne nedôvodne, nikdy sa žiadnych machinácií pri verejnom obstarávaní nedopustil. Podľa neho firma Allexis dodávala informačné systémy pre FS zákonným spôsobom a za reálne ceny. Štátu údajne zarobili viac ako sedem miliárd eur.
Žiadali oslobodenie
Obhajoba aj sám Michal Suchoba v záverečnej reči žiadali o oslobodenie spod obžaloby. Podľa nich sa skutky, z ktorých bol obžalovaný, nepodarilo preukázať. Prokurátor v záverečnej reči nenavrhol konkrétny trest, nechal to na rozhodnutí súdu.
ŠTS Michala Suchobu pôvodne v tejto veci odsúdil trestným rozkazom na peňažný trest 900 000 eur, voči nemu však podal odpor, a preto súd nariadil hlavné pojednávanie.
