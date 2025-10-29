Počet spální je 0: Ponuka na prenájom bytu za 2 100 eur mesačne nahnevala ľudí. Je to šialené, krútia hlavou

Na Slovensku, ale aj v zahraničí, môže nejeden človek o kúpe vlastnej nehnuteľnosti len snívať. Ľudia sú neraz odkázaní na bývanie v podnájmoch, pričom ich ceny sú čoraz vyššie. Mnohí ostali v šoku, keď sa v ponuke objavil byt za 2 100 eur na mesiac.
Byt bez spálne
Ako informuje Mail Online, Londýnčania ostali v nemom úžase, keď zbadali ponuku bývania, ktorého cena sa vyšplhala na 1 850 libier za mesiac (v prepočte približne 2 100 eur). A to napriek tomu, že byt ani len nedisponuje spálňou. Inzerát doslovne uvádza, že počet spální je 0.
Podľa niektorých je cena šialená napriek tomu, že byt sa nachádza v luxusnej oblasti Belsize Park. Realitní agenti Salter Rex uvádzajú, že byt je krásny a má jednu obývačku a jednu kúpeľňu.
Ľudia na Reddite nenechali na agentoch suchú nitku. „Už som videl všetko,“ píše jeden z komentujúcich. Niektorí si mysleli, že je to hádam len chyba, no nie je. Naozaj tu totiž nie je spálňa, no súčasťou obývačky je vraj šikovne ukrytá posteľ. V 1-izbových bytoch či garsónkach je bežné mať v jednej miestnosti spálňu aj obývačku zároveň, no nie za takú cenu.
Existenčná kríza za 2 100 eur
Niektorí to poňali s humorom. „0 spální, 1 existenčná kríza. 1 850 libier, aby ste mohli zažiť luxusnú klaustrofóbiu,“ píše sa v jednom z komentárov. “Čoskoro sa bude platiť 1 850 libier len za to, aby ste si mohli prísť byt obzrieť,“ píšu ďalší.
Nájdu sa ale aj takí, ktorí nerozumejú rozruchu, ktorý okolo nehnuteľnosti vznikol. Vraj je to veľmi pekný byt v dobrej lokalite a niet sa na čo sťažovať. Vyhľadávajú ju dokonca aj celebrity a žili tu legendy ako Helena Bonham Carter či Tim Burton. Kedysi tu býval aj Jude Law a Tom Hiddleston. Priemerná cena nehnuteľnosti tu prekračuje 1,2 milióny libier (1,36 milióna eur).
Bývanie v škatuli od topánok
Navyše, byt v Belsize Park nie je jediný bez spálne a so šialenou cenou. V auguste sa objavila podobná ponuka v Bloomsbury, z tej ceny sa však tisnú slzy do očí. Vyšplhala sa na 2 295 libier (vyše 2 600 eur) za mesiac. Ako výhodu uvádzali realitní agenti fakt, že v byte sa nachádza kuchyňa s mikrovlnkou, ale aj mraznička, práčka a sušička.
Ak nechcete platiť mesačný nájom, za 270 000 libier (vyše 306 400 eur) si môžete kúpiť miniatúrny byt. V ňom posteľ nájdete na prvý pohľad, to je totiž to jediné, čo sa doň zmestí (okrem mikrovlnky a umývadla). Podľa Mail Online má byt rozmery väčšieho parkovacieho miesta.
