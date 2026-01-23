Počasie sa láme, napadne aj 10 cm snehu: V najbližších hodinách to začne, z víkendu mať radosť nebudete

Ilustračná foto: TASR - Ján Krošlák

Nina Malovcová
Počasie sa láme v priebehu hodín.

Síce mrazivé, no pokojné a slnečné počasie, na ktoré si mnohí už začali zvykať, sa končí. Od juhozápadu sa k nášmu územiu blížia zrážkové vlny, ktoré prinesú návrat zimy v plnej sile. Prvá zmena dorazí už v najbližších hodinách a v niektorých oblastiach môže za krátky čas napadnúť až okolo 10 cm čerstvého snehu.

Podľa portálu iMeteo bolo slabé sneženie, ktoré sa v uplynulých hodinách miestami objavilo, len nenápadnou predzvesťou výraznejšieho vývoja. Večer a noc prinesú intenzívnejšie zrážky, ktoré zasiahnu viaceré časti Slovenska a výraznejšie sa prejavia najmä v stredných a vo východných regiónoch.

Sneh sa rozšíri rýchlo, vydrží však len krátko

Sneženie sa začne vo večerných hodinách postupne rozširovať nad naše územie, no nepôjde o dlhodobú snehovú epizódu. V mnohých oblastiach sa sneh udrží len niekoľko hodín, hoci počas noci môže spôsobiť zhoršené podmienky na cestách. Práve táto vlna sneženia však môže byť poslednou výraznejšou v tomto období.

Zároveň sa už rysuje zásadná zmena v charaktere počasia. Nad Európou totiž naberá na sile vplyv Stredomoria, kde je v posledných dňoch mimoriadne aktívna tlaková situácia. Prehlbujúce sa oblasti nízkeho tlaku vzduchu začnú ovplyvňovať aj naše územie a okrem vlhkosti k nám prinesú aj citeľné oteplenie.

Dnešné počasie ovplyvňuje tlaková níž nad Atlantikom

Situáciu dnes ovplyvňuje predná strana rozsiahlej a hlbokej tlakovej níže so stredom nad Keltským morom, po ktorej k nám od juhu prúdi vlhký vzduch. Podľa predpovede SHMÚ bude dnes oblačno až zamračené, len ojedinele sa prechodne zmenší oblačnosť.

Foto: TASR/Daniel Stehlík

Na viacerých miestach sa očakáva slabé sneženie alebo dážď so snehom, v nižších polohách aj mrholenie či slabý dážď. Ojedinele sa môže tvoriť poľadovica. Najvyššia denná teplota dosiahne -1 °C až 4 °C, na horách vo výške 1500 m sa bude pohybovať okolo -3 °C.

Vietor bude väčšinou slabý, na juhu západného Slovenska a na Honte môže fúkať východný až juhovýchodný vietor rýchlosťou 5 až 25 km/h. Predpokladané množstvo zrážok je do 2 mm alebo do 2 cm snehu.

Slovensko rozdelí teplotné rozhranie

Už zajtra ráno začne nad naše územie prenikať teplejší vzduch, pričom jeho príliv sa bude v nasledujúcich dňoch ešte zvyšovať. Súčasne sa však nad Slovenskom vytvorí výrazné teplotné rozhranie, ktoré spôsobí rozdiely v charaktere zrážok medzi jednotlivými regiónmi.

Foto: TASR – Milan Kapusta

Kým v severnejších oblastiach môže ešte pretrvávať sneženie, na juhozápade sa zrážky môžu meniť na dážď. Poloha tohto rozhrania sa však s každým novým výpočtom numerických modelov mení, preto je možné skupenstvo zrážok spoľahlivo predpovedať len na najbližšie 2 až 3 dni.

Po poslednej nádielke nastúpi daždivý víkend

Aktuálne prognózy naznačujú, že sneženie, ktoré dorazí dnes večer, bude na dlhší čas posledné výrazné. V sobotu večer by mala nad Slovensko postúpiť ďalšia vlna zrážok, no teplejší vzduch sa už pravdepodobne rozšíri nad celé územie.

Sneženie tak vystrieda dážď a nedeľa bude po dlhšom období na mnohých miestach upršaná.

