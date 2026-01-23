Počasie sa láme, napadne aj 10 cm snehu: V najbližších hodinách to začne, z víkendu mať radosť nebudete

Síce mrazivé, no pokojné a slnečné počasie, na ktoré si mnohí už začali zvykať, sa končí. Od juhozápadu sa k nášmu územiu blížia zrážkové vlny, ktoré prinesú návrat zimy v plnej sile. Prvá zmena dorazí už v najbližších hodinách a v niektorých oblastiach môže za krátky čas napadnúť až okolo 10 cm čerstvého snehu.
Podľa portálu iMeteo bolo slabé sneženie, ktoré sa v uplynulých hodinách miestami objavilo, len nenápadnou predzvesťou výraznejšieho vývoja. Večer a noc prinesú intenzívnejšie zrážky, ktoré zasiahnu viaceré časti Slovenska a výraznejšie sa prejavia najmä v stredných a vo východných regiónoch.
Sneh sa rozšíri rýchlo, vydrží však len krátko
Sneženie sa začne vo večerných hodinách postupne rozširovať nad naše územie, no nepôjde o dlhodobú snehovú epizódu. V mnohých oblastiach sa sneh udrží len niekoľko hodín, hoci počas noci môže spôsobiť zhoršené podmienky na cestách. Práve táto vlna sneženia však môže byť poslednou výraznejšou v tomto období.
Zároveň sa už rysuje zásadná zmena v charaktere počasia. Nad Európou totiž naberá na sile vplyv Stredomoria, kde je v posledných dňoch mimoriadne aktívna tlaková situácia. Prehlbujúce sa oblasti nízkeho tlaku vzduchu začnú ovplyvňovať aj naše územie a okrem vlhkosti k nám prinesú aj citeľné oteplenie.
Dnešné počasie ovplyvňuje tlaková níž nad Atlantikom
Situáciu dnes ovplyvňuje predná strana rozsiahlej a hlbokej tlakovej níže so stredom nad Keltským morom, po ktorej k nám od juhu prúdi vlhký vzduch. Podľa predpovede SHMÚ bude dnes oblačno až zamračené, len ojedinele sa prechodne zmenší oblačnosť.
Na viacerých miestach sa očakáva slabé sneženie alebo dážď so snehom, v nižších polohách aj mrholenie či slabý dážď. Ojedinele sa môže tvoriť poľadovica. Najvyššia denná teplota dosiahne -1 °C až 4 °C, na horách vo výške 1500 m sa bude pohybovať okolo -3 °C.
Vietor bude väčšinou slabý, na juhu západného Slovenska a na Honte môže fúkať východný až juhovýchodný vietor rýchlosťou 5 až 25 km/h. Predpokladané množstvo zrážok je do 2 mm alebo do 2 cm snehu.
Slovensko rozdelí teplotné rozhranie
Už zajtra ráno začne nad naše územie prenikať teplejší vzduch, pričom jeho príliv sa bude v nasledujúcich dňoch ešte zvyšovať. Súčasne sa však nad Slovenskom vytvorí výrazné teplotné rozhranie, ktoré spôsobí rozdiely v charaktere zrážok medzi jednotlivými regiónmi.
Kým v severnejších oblastiach môže ešte pretrvávať sneženie, na juhozápade sa zrážky môžu meniť na dážď. Poloha tohto rozhrania sa však s každým novým výpočtom numerických modelov mení, preto je možné skupenstvo zrážok spoľahlivo predpovedať len na najbližšie 2 až 3 dni.
Po poslednej nádielke nastúpi daždivý víkend
Aktuálne prognózy naznačujú, že sneženie, ktoré dorazí dnes večer, bude na dlhší čas posledné výrazné. V sobotu večer by mala nad Slovensko postúpiť ďalšia vlna zrážok, no teplejší vzduch sa už pravdepodobne rozšíri nad celé územie.
Sneženie tak vystrieda dážď a nedeľa bude po dlhšom období na mnohých miestach upršaná.
Nahlásiť chybu v článku