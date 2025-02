Po Muskovi to spravil ďalší: Bývalý Trumpov poradca urobil gesto, ktoré opäť pripomínalo hajlovanie

Tesne po zvolení inaugurácii Donalda Trump sa Elon Musk, jeho blízky spolupracovník a podporovateľ, postaral o škandál, keď počas príhovoru urobil gesto podobné hajlovaniu. Prešiel mesiac a rovnaký pohyb rukou urobil ďalší človek blízky novému prezidentovi USA.

Bývalý Trumpov poradca Steve Bannon tak urobil na konferencii CPAC. Predtým povedal, že sa nevzdajú a necúvnu. „Boj, boj, boj. Amen,“ povedal Bannon. Na rovnakej konferencii pritom dnes vystúpi aj slovenský premiér Robert Fico.

Here’s video of Steve Bannon doing a Sieg Heil today at CPAC. It is what it is and it’s what Bannon intended. Don’t let yourself be gaslit. pic.twitter.com/LDT2kU43ZV

— Aaron Rupar (@atrupar) February 21, 2025