Po diaľnici D1 už prejdete: Dočasná uzávera sa skončila o niekoľko hodín skôr

Dočasná uzávera diaľnice D1 medzi Zlatými pieskami a Triblavinou smerom do Trnavy sa v nedeľu na obed skončila. TASR o tom informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

„Ukončenie uzávery D1 sa podarilo pred avizovaným pondelkovým termínom. To i napriek skutočnosti, že sa v piatok pre nevhodné počasie o niekoľko hodín musela posunúť súbežná uzávera vetvy z D4 na D1,“ uviedla NDS. Ozrejmila, že motoristi teraz môžu jazdiť po obchádzkových vetvách diaľnice.

Ako spoločnosť dodala, po sprejazdnení ťahu cestári opätovne uzavreli výjazd na diaľnicu z Bernolákova v smere na Trnavu.

Úsek diaľnice D1 Zlaté piesky – Triblavina v smere do Trnavy bol od piatkového (28. 2.) večera uzavretý pre prípravu obchádzkovej trasy, ktorá je potrebná v rámci prác na rozširovaní diaľnice. Obmedzenia mali pôvodne trvať do pondelka (3. 3.) do skorých ranných hodín.