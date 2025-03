Šoféri, zbystrite: Ceny palív zrejme čaká zmena. V najbližších dňoch sa môžu prepisovať, tvrdia analytici

Slovenskí motoristi môžu byť pokojní. Ceny na našich čerpacích staniciach by sa v najbližších dňoch nemali zvyšovať, analytici dokonca predpokladajú návrat k poklesu cien. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, vývoj na ropnom trhu dáva priestor pre obnovu poklesu cien palív na našich čerpacích staniciach. Očakáva, že benzín by mohol konvergovať k úrovni 1 euro a 55 centov a nafta by sa mala viac priblížiť okoliu 1 eura a 50 centov.

„A to aj vzhľadom na korekciu predtým rastúcich rafinérskych marží, rozdielov medzi cenou ropy a ropných derivátov ako nafta či benzín,“ dodal Pánis. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je benzín na Slovensku lacnejší o necelé štyri centy a nafta o takmer sedem centov. A to napriek zvýšeniu DPH.

Zlacňovanie na slovenských čerpacích staniciach nevylúčil ani analytik 365.bank Tomáš Boháček. „Vývoj na trhu s ropovou sa bude premietať aj v našich domácich cenách palív, ktoré majú priestor na istý pokles. Výrazné pohyby však neočakávame, keďže naďalej sa ceny vyvíjajú na pozadí šachovej partie USA,“ doplnil Boháček.

Pokles aj v okolitých krajinách

Aj ceny palív v okolitých krajinách by mali mať podľa Pánisa určitý priestor pre pokles. Slovensko má v regióne najdrahší benzín. Naopak, naďalej platí, že najlacnejšie možno natankovať benzín zo susediacich krajín EÚ v Českej republike, kde sa jeho cena pohybuje okolo 1 eura a 45 centov.

Hlbšie pod 1 euro a 50 centov by mali klesnúť aj jeho ceny v Poľsku. Lacnejšie do zážihových motorov v porovnaní so Slovenskom pritom možno natankovať aj v Maďarsku a Slovinsku, kde sú ceny mierne nad 1 euro a 55 centov a aj v Rakúsku a Chorvátsku, kde sú sa ceny pohybujú okolo 1 euro a 57 centov.

Najlacnejšia krajina z regiónu

Česká republika je najlacnejšia z regiónu aj čo sa týka nafty, kde sa jej ceny pohybujú s rezervou pod 1 eurom a 45 centami. Lacnejšia nafta je aj v Poľsku, kde by mohla pozvoľne smerovať k úrovni 1 euro a 50 centov. V ostatných krajinách regiónu je cena dízlu vyššia ako na Slovensku. V Rakúsku, Maďarsku a Slovinsku jej ceny atakujú métu 1 euro a 60 centov, chorvátske ceny okolo 1 eura a 58 centov.

Ako dodal Boháček, v porovnaní s okolitými krajinami sú domáce ceny benzínu rovnako najvyššie v strednej Európe, a to v podstate počas celých prvých dvoch mesiacov tohto roka. Ceny benzínu sa u nás pohybujú v priemere o 12 centov nižšie ako v celej EÚ a o 17 centov nižšie ako vo všetkých krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 8 centov ako v EÚ, resp. o 11 centov v porovnaní s eurozónou.

Priemerné ceny benzínu na domácich čerpacích staniciach v 8. týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stagnovali. Benzín natural 95 oktánov sa v priemere predával za 1,587 eura za liter a cena 98-oktánového benzínu bola 1,787 eura za liter. Liter motorovej nafty sme v rovnakom období tankovali za rovnako o málo lacnejšie v priemere za 1,547 eura za liter.