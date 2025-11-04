Po ceste uháňal rýchlosťou neuveriteľných 256 km/h. Policajti namerali mladého vodiča, dostal za to maximálnu pokutu

Policajti z oddelenia mýtnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove dnes ráno zachytili 23-ročného vodiča, ktorý na ceste I/18 prekročil najvyššiu povolenú rýchlosť o 166 kilometrov za hodinu. Na úseku, kde je povolených 90 km/h, išiel rýchlosťou 256 km/h.
800-eurová pokuta
Za extrémne prekročenie rýchlosti policajti na mieste uložili pokutu 800 eur, ktorú mladý vodič uhradil. Dychová skúška aj test na omamné a psychotropné látky mali negatívny výsledok.
Polícia v súvislosti s týmto prípadom opätovne vyzvala vodičov, aby dodržiavali maximálne povolené rýchlosti a jazdili zodpovedne. „Rýchla jazda ohrozuje nielen vás, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.
