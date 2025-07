Pivovarník Marcel prezradil, ako rozoznáte zlé pivo. Rodičia utýrali chlapca, od smrti ho delilo pár hodín

Prečo patria byty v Bratislave k tým najdrahším v Európe? Aký skrytý poklad nájdete u našich poľských susedov? Plánujú naši poslanci účasť na Pride pochode? Aj toto sú témy, ktorým sa naši redaktori venovali v rámci PREMIUM sekcie. A to nie je všetko. Ak sa chcete dozvedieť, čo zaujímavé priniesol tento týždeň, určite čítajte ďalej.

Martin Poliačik o Ukrajine

Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že je nespokojný s konaním Ruska a varoval prezidenta Vladimira Putina, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na jej obchodných partnerov stopercentné sekundárne clá.

Bývalý poslanec Martin Poliačik, ktorý aktuálne pracuje na návrate ukrajinských detí z ruského zajatia, si myslí, že mier, o akom hovorí Trump, sa v priebehu 50 dní takmer určite nepodarí dosiahnuť. Počíta však s možnosťou čiastočného prímeria.

„Mier sa nepodarí dosiahnuť takmer určite. Na to je potrebné, aby jedna strana prehrala vojenský konflikt, čo je aktuálne nereálne, alebo aby jedna strana minimálne pochopila, že nemá zmysel vojensky pokračovať,“ povedal v rozhovore.

Viac o tom, ako vníma konflikt a aké tri scenáre vývoja nás čakajú, sa dozviete po prečítaní tohto článku: Martin Poliačik o Ukrajine: Mier sa za 50 dní takmer určite nepodarí dosiahnuť. V hre je aj hybridná svetová vojna

Od výbuchu prvej atómovej bomby prešlo 80 rokov

Pred 80 rokmi, 16. júla, uskutočnili USA prvý pokusný výbuch atómovej bomby. Keď svet vstupoval do novej éry, ktorá dokázala zmeniť osud ľudstva, zúrila druhá svetová vojna. Počiatky tohto prelomového objavu však siahajú až do konca 19. storočia. Stál za ním fyzik Henry Becquerel, ktorý objavil rádioaktivitu a zistil, že zlúčeniny uránu sú rádioaktívne. Tieto objavy položili základy jadrovej fyziky a otvorili dvere k pochopeniu, ako možno využiť energiu atómov.

Výskum jadrovej bomby v USA nabral na maximálnych obrátkach, ale až vtedy, keď Japonci zbombardovali Pearl Harbor a USA vstúpili do vojny. Prípravy na vývoji jadrovej bomby pod označením Projekt Mahnattan a pod vedením Roberta Oppenheimera naplno začali až vtedy.

Ako to celé prebiehalo a aké to malo následky, si môžete prečítať v našom článku: Sledovali, ako sa zrodila skaza: Takto prebiehal výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera, ktorý zmenil svet

Macocha utýrala šesťročného chlapca na smrť

Malý Arthur Labinjo-Hughes mal len 6 rokov, no bolesť, ktorú si musel vytrpieť, bola nepredstaviteľná. Aj keď bol len bezbranné dieťa, veľmi dobre si však uvedomoval, že nemá nikoho, kto by ho ľúbil, kto by ho chránil a kto by sa o neho staral. Jeho macocha ho napokon utýrala na smrť.

Chlapček to mal už od narodenia ťažké, nevyrastal v ideálnej rodine. Jeho biologická matka, 29-ročná Olivia Labinjo-Halcrow, bola odsúdená na 11 rokov za mrežami za to, že pod vplyvom alkoholu kuchynským nožom 12-krát bodla svojho milenca. Malý Arthur sa tak stal svedkom brutálnej vraždy.

Aby toho nebolo málo, chlapček nielenže prišiel o matku, ale bol zverený do opatery otca, 29-ročného Thomasa Hughesa a 32-ročnej macochy Emmy Tustin, ktorí sa o neho vôbec nezaujímali. Dočkal sa od nich len nadávok, bitiek a krutého týrania. Osud mu spečatil lockdown v roku 2020.

Prečo sa Emma rozhodla, že sa chlapca zbaví a čo tým chcela dosiahnuť, si môžete prečítať v našom článku: Kŕmila ho soľou a hádzala zo schodov. 6-ročného Arthura utýrala jeho macocha na smrť, mučenie zachytili aj kamery

Europoslanec Tomáš Zdechovský otvorene

Slovensko je na ceste stať sa ďalším Maďarskom. Tvrdí to český europoslanec Tomáš Zdechovský, ktorý spolu s kolegami z Európskej únie (EÚ) v máji navštívil Slovensko. Delegácia, ktorú predstavitelia slovenskej vlády kritizovali, a šéf vnútra Matúš Šutaj Eštok ju nazval trestnou výpravou, mala preveriť ochranu finančných záujmov EÚ, stav právneho štátu a fungovanie kontrolných inštitúcií.

Podľa Zdechovského Slovensku poškodila aj nedávna cesta predsedu vlády Roberta Fica do Moskvy. Ako nepochopiteľný označil aj krok Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá nedávno schválila uznesenie o tom, že by členovia vlády nemali v medzinárodných organizáciách hlasovať za nové sankcie a obchodné obmedzenia voči Ruskej federácii.

„Ešte pár takýchto krokov a mnohé krajiny, ktoré sa snažia brániť napadnutú Ukrajinu a posilňovať obranyschopnosť EÚ, stratia so Slovenskom trpezlivosť. Potom môžete poďakovať svojim vládnym predstaviteľom a proruským politikom, ktorí si teraz spokojne mädlia ruky. Je to hanba,“ odkázal.

Viac o jeho ceste na Slovensko, o tom, ako vníma slovenských europoslancov a čo si myslí o slovách Roberta Fica na jeho adresu, si prečítate tu: Europoslanec Tomáš Zdechovský: Poslanci za Smer, Hlas a Republiku len sedia a berú veľké peniaze. Nikto ich nepočúva

Väzni žili v tigrích klietkach a pálili im genitálie

V exotickom raji vyrástol zajatecký tábor, kde sa ľudský život stal bezcennou komoditou. V kokosovej väznici zomierali stovky ľudí tým najkrutejším spôsobom, ktorý nemá obdobu. Kedysi bolo toto miesto továrňou na smrť, dnes je turistickou atrakciou.

Na juhu vietnamského ostrova Phu Quoc leží miesto, ktoré sa stalo synonymom pre ľudskú krutosť. Počas toho, ako sa ostrov otriasal vo víre dejín, od francúzskej kolonizácie, cez prvú indočínsku vojnu, až po vietnamský konflikt, tu vzniklo väzenie Nhà Tù Phú Quốc. V tomto zajateckom tábore väzni údajne zomierali až 100 rôznymi spôsobmi. Páchali sa tu zverstvá, ktoré by nezahanbili ani najzúrivejších diktátorov.

Viac sa dozviete tu: Väzni žili v tigrích klietkach a pálili im genitálie: Tábor smrti je dnes turistickou atrakciou v blízkosti nádherných pláží

Navštívili sme skrytý klenot u našich susedov

Len pár minút cesty autom od slovenských hraníc leží miesto, kde sa ľahko prepnete do dovolenkovej nálady a získate pocit, že svet vonku prestal existovať. Malebná dedinka v poľských Tatrách bola pre nás víkendovým rajom, kde sme rušný uponáhľaný svet vymenili za ticho prírody, vírivku pod hviezdami a vôňu grilovaných dobrôt.

Niekedy netreba odísť príliš ďaleko, aby mal človek pocit, že sa ocitol v úplne inom svete. Stačí prejsť pár kilometrov a nechať sa unášať atmosférou miesta, kde plynie čas pomalšie, vzduch je čistejší a ticho vypĺňajú len zvuky prírody. Presne taký bol náš víkendový útek z reality do dedinky Poronin, ktorá sa ukrýva v objatí poľských Tatier.

Celú reportáž si môžete prečítať tu: Noc za 16 €, ste tu za 20 minút: Navštívili sme skrytý klenot u našich susedov, nepočuli ste o ňom. Absolútne nás očaril

Poslancov sme sa pýtali, či plánujú ísť na Pride alebo pochod za rodinu

Bratislavské ulice v sobotu zaplavila dúha. Prešiel ňou pochod hrdosti, Pride, ktorý sa tento rok konal na pozadí očakávaného hlasovania o novele Ústavy SR, ktorá má byť podľa premiéra Roberta Fica „hrádzou proti progresivizmu“. Šéf Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher hovorí v súvislosti s dúhovým pochodom o demonštrácii za ľudské práva LGBTI+ ľudí. Okrem Pride sa v hlavnom meste Slovenska uskutočnil Národný pochod Hrdí na rodinu!.

„Tohtoročný Dúhový Pride Bratislava sa nesie v duchu kultúry slobody, ktorá nikoho nevylučuje pre jeho alebo jej pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vieru, vek či národnosť. Očakávame takisto, že tohtoročný PRIDE bude aj silným prejavom solidarity a odhodlania, najmä v reakcii na hrozby obmedzenia práv LGBTI+ ľudí, ktoré prináša navrhovaná novela ústavy,“ povedala nám Nataša Jurčová Findrová z tímu Pride Bratislava.

Interez pred konaním podujatí oslovil slovenských politikov a političky s otázkou, či sa niektorého z nich zúčastnia a čo si o Pride či pochode za rodinu myslia.

Ako odpovedali Veronika Remišová, Jozef Pročko, Roman Michelko alebo Jana Bittó Cigániková, si prečítate tu: Poslancov sme sa pýtali, či plánujú ísť na Pride alebo pochod za rodinu: Väčšina má iný program, toto odkazujú.

Karol Duchoň mal 35 rokov, keď nás opustil. Dnes je legendou

Čardáš dvoch sŕdc, Hrám, Smútok krásnych dievčat, V slovenských dolinách, a takto by sme ešte mohli pokračovať. Hovorí sa o ňom ako o slovenskom Tomovi Jonesovi, obdivoval ho aj Karel Gott. Stal sa ikonou a aj desiatky rokov po smrti zostáva naďalej s nami prostredníctvom svojich hitov. Reč je o Karolovi Duchoňovi, ktorého pesničky si najbližšie týždne pravdepodobne opäť podmania Slovensko a budeme si ich pospevovať stále dookola.

Hity Karola Duchoňa dnes milujú nielen ročníky, ktoré si jeho éru zažili, ale aj generácie, ktoré prišli dávno po ňom. Nesmú chýbať na žiadnej dobrej zábave a ešte dlho po vypočutí nejdú dostať z hlavy. To, kým bol ako osobnosť, však už mnohým tak dobre známe nie je. Možno sa to dozvieme vďaka novému filmu Duchoň, ktorý prichádza do našich kín.

Napriek tomu je tu pár vecí, o ktorých by ste mali vedieť dopredu, aby ste mu lepšie porozumeli a užili si ho plnými dúškami, zhrnuli sme ich pre vás tu: Zabudlo sa na neho, zadlžil sa, pil a vyzeral staršie: Karol Duchoň mal 35 rokov, keď nás opustil. Dnes je legendou

Byty v Bratislave patria medzi najdrahšie v Európe

Vlastné bývanie na Slovensku sa ľuďom čoraz viac vzďaľuje a stáva sa nedosiahnuteľnou métou. Najlacnejší dvojizbový byt v Bratislave, ktorý bol uverejnený na jednom z realitných portálov, sa predáva za 169-tisíc eur. Jeho rozloha, 39 metrov štvorcových, však spĺňa skôr predstavy o väčšej garsónke.

Odborníci a analytici sa navyše zhodujú, že v najbližšom období nemožno očakávať zastavenie rastu cien. Práve naopak, realitní makléri pre interez uviedli, že sa treba pripraviť na ďalší nárast, i keď tempo môže byť miernejšie.

Chýbajúce nájomné bývanie, premrštené ceny komerčných nájmov, nedosiahnuteľné hypotéky, chýbajúca podpora zo strany štátu, diskriminácia aj segregácia. Toto všetko sú dôvody, pre ktoré si veľká časť obyvateľov na Slovensku nemôže dovoliť bývať samostatne alebo „vo vlastnom“.

Viac o tom, ako sa budú vyvíjať ceny v nasledujúcom období, si môžete prečítať tu: Odborníčky na reality: Byty v Bratislave patria medzi najdrahšie v Európe. Takýto sa očakáva vývoj cien v ďalších rokoch

Slovensko lipne na ruskom plyne, škodí samo sebe

Slovensko v utorok nepodporilo 18. sankčný balík Európskej únie (EÚ) voči Rusku. Predseda vlády Robert Fico vydal pokyn, aby zástupca SR Brusel žiadal o odklad hlasovania. Európske médiá písali o blokovaní sankcií. Zástupcovia členských štátov sa napokon na jeho znení zhodli, Bratislava svoju blokádu odvolala.

Ešte na začiatku júna pritom slovenským parlamentom prešlo uznesenie, ktoré hovorí, že by členovia vlády SR nemali v medzinárodných organizáciách hlasovať za prijatie nových sankcií a obchodných obmedzení voči Ruskej federácii.

„Nerozumiem tomu, ako takúto blbosť mohol slovenský parlament odhlasovať. To tam máte z Fica taký veľký strach? Slovensko je súčasťou Únie, ktorá by mala predovšetkým v zahraničnopolitických otázkach ťahať za jeden povraz. Takéto uznesenie narušuje jednotu a dôveru v partnerstve,“ povedal pre interez český europoslanec Tomáš Zdechovský.

Viac o sankciách proti Rusku, vyjadrenie českého premiéra Petra Fialu i vysvetlenie, prečo sa ČR dokázala od ruského plynu odtrhnúť, sa dočítate tu: Slovensko lipne na ruskom plyne: „Vaša vláda sa na to vykašlala a teraz hrá politické hry,“ odkazuje český europoslanec

Topoľ bol problém, vyriešiť ho prišlo 813 vojakov

Prímerie medzi Južnou a Severnou Kóreou pripomína skutočný mier možno iba na papieri. Od konca kórejskej vojny (rok 1953) sledujú dva štáty každý pohyb svojho suseda s bdelosťou, vždy pripravené na najhoršie. Ich vzťahy nezaťažila len minulosť, ale aj ťarcha geopolitických záujmov – Ruska na jednej strane, Spojených štátov na druhej. Dnes sa zdá, že medzi nimi vládne napätie na hrane prasknutia – no faktom je, že to naozaj najhoršie sa odohralo už dávno.

Reč je o roku 1976 a predmetom záujmu bol jediný, obyčajný topoľ – približne 30-metrový strom, pre ktorý takmer skončili krehké roky prímeria. Incident topoľ, ktorý poznáme aj pod jeho známejšou prezývkou ako Incident vraždy sekerou v Kórei, za jedinú hodinu rozdúchal vzťahy do bodu varu – a mohol rozpáliť vojenský konflikt smerujúci až k 3. svetovej vojne.

Viac sa dozviete v článku: Topoľ bol problém, vyriešiť ho prišlo 813 vojakov: Deň, kedy takmer začala 3. svetová vojna pre jediný strom

Rodičia týrali dieťa spôsobmi, aké by ste nepriali ani najhoršiemu nepriateľovi

34-ročná žena menom Patricia L. Siercks a 32-ročný Joshua J. Gusman vzali chlapčeka koncom júna do nemocnice. Dôvodom malo byť najmä to, že chlapca trápil abnormálny srdcový rytmus. Lekári si ale všimli niečo, čo ich mimoriadne znepokojilo. Chlapec bol extrémne vychudnutý a na tele mal viacero poranení, ktoré odborníci vyhodnotili ako podozrivé. Bolo zrejmé, že si ich nespôsobil sám pri hraní.

Lekári zistili, že chlapec bol na tom extrémne zle. Zlyhávali mu orgány a bol doslova len niekoľko dní od smrti. Ukázalo sa, že rodičia dieťa týrali fyzicky, ale aj psychicky. Okrem iného ho dlhodobo nechávali hladovať. Matka sa obhajovala a polícii pri výpovedi tvrdila, že bežne nakupuje do domácnosti potraviny aj za viac ako 400 dolárov (v prepočte viac ako 340 eur). No chlapec je vraj podľa jej slov veľmi vyberavý a nechce nič z toho, čo mu ona na jedenie zabezpečí.

Ak sa o prípade chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš článok tu: Zavreli ho do klietky a nechali pozerať sa, ako jedia: Rodičia utýrali chlapca, bol len hodiny od smrti

Takto rozoznáte zlé pivo, nemusí byť mútne

„V mojom okolí sa často objavia ženy, ktoré povedia: Pivo mi nechutí. Väčšinou tým myslia, že im nechutí horké pivo. Ja takýmto ženám väčšinou odporúčam jahodový porter – silné, jemné a sladké pivo –, a keď ho vyskúšajú, takmer vždy si uvedomia, že pivo im vlastne celkom chutí.“

Pivovarník Marcel Mihaľov začínal variť na maminom sporáku – dnes má okrem práce v remeselnom pivovare aj vlastnú varňu a podomácky dokáže navariť pivo, z ktorého sa vám začnú zbiehať slinky. Stretli sme sa v jeho prirodzenom prostredí – rozhovor sme uskutočnili v podniku pri voňavom pive IPA a s pohárom remeselného radlera.

Chceli sme však vedieť úplne všetko – ako môže laik začať s bádaním v pivnom svete, či považuje radler za „skutočné“ pivo, alebo to, čo si všímať pri nákupe v potravinách. Pýtali sme sa ho na detaily zo sveta jeho remesla – čo všetko musí ovládať vyučený pivovarník a ako prebieha samotné varenie. Prezradil, ktoré pivo považuje za šialený chuťový zážitok, alebo aj to, čo by dnes už nevypil. A prezradil toho ešte oveľa viac.

Viac sa dozviete v rozhovore: Marcel je pivovarník: V potravinách nekupujem nič, čo nie je v chladničke. Takto rozoznáte zlé pivo, nemusí byť mútne