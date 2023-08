Pivo za 65 eur a vymyslený poplatok 1 400 eur: Kontroverzný podnik v obľúbenej destinácii okráda ľudí novým trikom

Podnik DK Oyster na gréckom Mykonose je už stálicou medzi najkritizovanejšími prevádzkami v obľúbených turistických destináciách. Aj napriek množstvu varovaní a recenzií tam stále prúdia stovky ľudí, ktorí sa neskôr podelia o to, čo tam zažili. Najnovšie začal plážový klub pofidérny trik pri platbe kartou.

Nie tak dávno sme vás informovali o prípade z DK Oyster, kedy návštevníci mali zaplatiť za 4 položky takmer 300 eur. To je však na praktiky tohto podniku z Mykonosu príliš obyčajné. Zákazníkovi napokon odišlo z karty 1 616 eur, keďže mu banka zarátala akýsi poplatok za to, že v podniku zaplatil kartou.

Zdá sa, že reštaurácia, ktorej na TripAdvisore pribúdajú negatívne recenzie na dennej báze, si našla nový spôsob, ako „oklamať“ zákazníkov. Nie je totiž náhoda, že v posledných týždňoch sa začali množiť recenzie, v ktorých sa ľudia sťažovali nielen na vysoké účty, ale aj na nasledovné nezmyselné poplatky z bankových účtov.

V recenzii spred piatich dní sa jeden pán podelil o skúsenosť svojich priateľov, ktorí sa nechali nachytať v DK Oyster. Údajne museli po zaplatení vysokého účtu ihneď volať do svojej banky, pretože im z karty odišiel platobný poplatok vo výške 1 400 eur. A neboli zďaleka jediní.

Pivo za desiatky eur, 40 eur za džús

DK Oyster má stále vysoké ceny, o ktorých nie sú zákazníci často ani informovaní. Aj keď si vypýtajú menu, čašníci to neraz nejako zahovoria, alebo povedia ceny priamo z hlavy. To sa však často nezhoduje s realitou. „Nenechajte sa oklamať príliš priateľským manažérom a „voľnými stoličkami“! Jedno pivo stojí 65 eur. JEDNO PIVO. Stále prinášali nápoje a vždy, keď sme požiadali o cenu, povedali, že počkajte, vrátim sa. Keď sme požiadali o menu, akoby to nechceli ukázať,“ znie v recenzii zo začiatku augusta.

Iný klient zas píše o tom, ako za liter pomarančového džúsu musel zaplatiť 40 eur, inak ho odmietali pustiť z podniku. DK Oyster tak naďalej potvrdzuje, že ide o turistickú pascu, ktorá, zdá sa, sa snaží prísť s novým spôsobom, ktorým by nepriamo mohli získať od zákazníkov peniaze.