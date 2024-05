Po fotkách aj trailer: Zverejnili scénu, ako bude vyzerať návrat pôvodného Sheldona a Amy vo finále Young Sheldon

Veľké finále komediálneho seriálu Mladý Sheldon (Young Sheldon), ktorý je spin-offom kultového sitkomu Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory), je už doslova za rohom. V Spojených štátoch amerických bude už tento štvrtok odvysielaná posledná epizóda, do ktorej sa vrátia aj dvaja špeciálni hostia – predstavitelia pôvodného Sheldona a jeho lásky Amy.

Článok pokračuje pod videom ↓

Doposiaľ bolo zahalené rúškom tajomstva, ako sa tieto dve postavy z pôvodného seriálu do jeho pokračovania vrátia. Tvorcovia najskôr počas uplynulých dní zverejnili len zopár fotografií. Neskôr ich nasledovalo aj video. Pozrieť si ho môžete nižšie.

To, že sa pôvodní predstavitelia postáv Dr. Sheldona Coopera a Dr. Amy Farrah Fowler v podaní Jima Parsonsa a Mayim Bialik v Mladom Sheldonovi vrátia, je známe už od marca. Ako mali byť do deja zakomponovaní, bolo ale dlho záhadou.

Herec Parsons totiž v Mladom Sheldonovi účinkoval viac-menej stále, no len ako rozprávač príbehu. Vo finálnej časti seriálu sa jeho úloha aj zviditeľní a zdá sa, že celý seriál je vlastne jeho memoármi, ktoré píše. Alebo to bude inak? To zistíme už o pár dní v samotnom finále. Prvú polovicu poslednej siedmej série si môžete pozrieť na streamovacej platforme HBO Max, kde časom pribudnú aj zvyšné epizódy.