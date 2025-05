Pilot ich vyzval, aby sa modlili: Cestujúci letiaci do Prahy zažili na palube hororové chvíle, takto ich opísali

Bežný let z Istanbulu do Prahy sa zmenil na dramatický zážitok. Lietadlo spoločnosti Turkish Airlines sa pri pristávaní dotklo chvostom pristávacej dráhy a muselo opäť nabrať výšku. Cestujúci tak zažili okamihy neistoty, počas ktorých nad letiskom krúžili takmer dvadsať minút.

Pilot im napokon oznámil, že pristátie zopakuje a vyzval ich, aby sa modlili. Na udalosť upozornil portál CNN Prima News a Zdopravy.cz.

Lietadlo sa pri pristávaní dotklo chvostom zeme

Let Turkish Airlines s číslom TK1771 smeroval z Istanbulu na pražské Letisko Václava Havla. Počas pristávacieho manévru však nastal technický incident známy ako „tailstrike“, teda situácia, keď sa chvost lietadla dotkne ranveje. Po silnej rane zavládlo na palube ticho.

Následne lietadlo opäť vzlietlo a začalo krúžiť nad Prahou. Let sa týmto manévrom predĺžil približne o 30 minút. Stroj typu Airbus A321 mal následne pokračovať späť do Istanbulu, no jeho technický stav po incidente to neumožnil. Ako uviedol portál Zdopravy.cz, lietadlo bolo po pristátí vyradené z prevádzky.

Cestujúca spozornela už pri odlete

Jedna z pasažierok opísala pre CNN Prima News, že mala zlý pocit už počas štartu z Istanbulu. „Rozjazd bol nezvyčajne pomalý. Bežne lietadlo pri vzlete prudko zrýchli, ale tentoraz mi prebehlo hlavou, či je všetko v poriadku. Počas letu však na to človek zabudne,“ spomínala.

Pri prílete do Prahy panovalo veterné počasie. Lietadlo sa dostalo do turbulencií a nad ranvejou prišlo k nárazu. „Keď sme boli tesne nad zemou, ozvala sa silná rana a stroj okamžite vyletel späť do vzduchu,“ opísala situáciu cestujúca.

Neistota na palube a napätie v kabíne

Po incidente sa nikto z cestujúcich nevedel zorientovať v tom, čo sa deje. „Atmosféra nebola dobrá. Zdalo sa, že pilot nevie, v akom stave je lietadlo a či sa bude dať bezpečne pristáť. Potom sme asi dvadsať minút krúžili nad letiskom, z rôznych strán,“ uviedla žena. Podľa jej slov bola v tom čase dokonca pozastavená celá letová premávka nad Prahou. „Mám pocit, že boli pripravení aj na najhorší scenár,“ dodala.

Pilot vyzval cestujúcich, aby sa modlili

Celú situáciu na palube ešte viac vyostrilo vyhlásenie pilota. „Po dvadsiatich minútach najprv po turecky a potom po anglicky povedal, že to skúsime znova a že sa máme modliť,“ opísala cestujúca. Vtedy už viacerí ľudia v lietadle zjavne prežívali veľký strach.

Druhý pokus o pristátie už prebehol bez problémov. Cestujúci sa tak po napätých minútach bezpečne dostali na zem. „Najhoršie boli tie chvíle vo vzduchu. Nevieš, čo sa deje. Vidíš len blikajúce sanitky a hasičské autá, a nemáš žiadnu informáciu,“ dodala pasažierka. Letisko Václava Havla sa k incidentu zatiaľ nevyjadrilo.