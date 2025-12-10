Petra Dubayová v novej role. Materstvo ju naučilo spomaliť a nehnať sa za plánmi

Foto: Instagram ( petyadubay)

Frederika Lyžičiar
Rozhoduje sa podľa toho, čo má skutočnú hodnotu.

Materstvo dokáže zásadne preusporiadať rytmus aj priority v živote, no nie vždy znamená pád do jednotvárnej rutiny.

Bezprostredné zážitky, prechádzky, spontánne výlety aj chvíle ticha doma – tak dnes vyzerajú dni herečky, ako pre denník Pravda porozprávala sama Petra Dubayová. Materstvo však pre ňu neznamená len zmenu rytmu, ale aj nový pohľad na partnerské fungovanie, prácu a vlastné nastavenie.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Dubayová (@petyadubay)

Bežný deň bez stereotypu

Možno by sa mohlo zdať, že dni na materskej či rodičovskej dovolenke sa podobajú jeden na druhý, u Dubayovcov je realita presne opačná. Petra opisuje, že ich rytmus formuje najmä flexibilná práca jej partnera, a tak sa medzi starostlivosťou o dcéru striedajú veľmi prirodzene. „Každý deň sa u nás celkom líši. Nemám pocit, že by som žila v nejakom materskom stereotype, kde by sa mi dni zlievali dokopy. Práve naopak, darí sa nám robiť si ich naozaj pestré. Je to určite aj vďaka tomu, že Jakub nemá prácu od deviatej do piatej – niektoré dni má úplne voľné, inokedy zase pracuje viac, takže sa doma vieme prestriedať,“ vyjadrila sa herečka.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Dubayová (@petyadubay)


Dopoludnia tak väčšinou trávia pokojne doma alebo v kuchyni pri varení, kým poobedia patria prechádzkam. „Počas bežného dňa sme predpoludním s malou doma, hráme sa. Varíme. Popoludnia väčšinou trávime vonku na prechádzkach či kávičkách. Máme však aj dobrodružnejšie dni, keď má Jakub úplné voľno. Vtedy vyrazíme mimo Bratislavy, niekam do lesa alebo na chatu, a užívame si dobrodružstvo v prírode,“ povedala Dubayová .

Ako u nich funguje rodina a partnerstvo

