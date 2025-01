Pellegrini prijal zástupcov cirkví: Agresivita v spoločnosti narastá. Občania sú frustrovaní a všetko vidia negatívne

Atmosféra v spoločnosti sa po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zhoršila. Skonštatoval to prezident Peter Pellegrini po prijatí zástupcov cirkví a náboženských spoločností v Prezidentskom paláci. Na stretnutí hľadali spôsoby, ako vytvoriť hrádzu konfliktu, ktorý sa v spoločnosti neustále živí.

„Hoci som myslel, že pôjde len o milé spoločenské stretnutie, keď si poprajeme všetko dobré v novom roku, tak musím skonštatovať, že aj dnes toto stretnutie malo širší rozmer, pretože, žiaľ, atmosféra v slovenskej spoločnosti sa od tragickej udalosti nijako výrazne nezlepšila. Naopak, mnohí máme pocit, že pnutie v spoločnosti a agresivita po atentáte na predsedu vlády narastá,“ povedal Pellegrini.

K upokojeniu spoločnosti musí prispieť každý

Stretnutím s predstaviteľmi rozličných cirkví a náboženských spoločností chce vyslať signál, že pokiaľ ide o dobro a budúcnosť Slovenska, dá sa sadnúť si za spoločný rokovací stôl a viesť kultivovanú diskusiu, v ktorej sa navzájom počúvajú a vedia aj korigovať svoje postoje.

„Ukázali sme jasne, že neexistuje len biele alebo čierne, ako sa nám dnes niektoré médiá aj časť politického spektra snažia nanútiť, že buď si tam, alebo si tam, akoby neexistoval žiadny kompromis. Je to zhubné pre slovenskú spoločnosť,“ skonštatoval.

Prezident zdôraznil, že k tomu, aby sa Slovensko podarilo vytrhnúť zo súboja dvoch nezmieriteľných táborov, musí prispieť každý. Slovenská spoločnosť potrebuje viac nádeje a pozitivity. Ľudia si podľa Pellegriniho vytvárajú obraz podľa toho, čo počujú z médií, kde sa na nich valia od rána do večera negatívne správy. To dobré sa stráca, občania sú frustrovaní a majú tendenciu byť veľmi negativistickí.

„Som veľmi rád, že sme našli zhodu, že každý na tom svojom poli pôsobenia – či už som to ja ako prezident, alebo zástupcovia našich cirkví a náboženských spoločností – budeme robiť všetko pre to, aby sme hovorili o nádeji a o pozitívnych veciach,“ povedal prezident. Dodal, že náladu v spoločnosti však nevyrieši prezident ani predstavitelia cirkví, ale je to úloha každého jedného obyvateľa Slovenska.

Politik si nemôže štyri roky robiť, čo chce

Politikom pripomenul, že sú zodpovední za svoje činy každý deň a majú vplyv na to, ako sa bude vyvíjať krajina aj nálada v spoločnosti.

„Aj politici musia prestať s politikou takou, keď nám hovoria, veď raz za štyri roky nám voliči vystavia účet. Politik je zodpovedný za svoje činy každý jeden deň a každý jeden deň vo svojom úrade má vplyv, pozitívny alebo negatívny, na to, ako sa bude vyvíjať nálada spoločnosti alebo krajina ako taká,“ zdôraznil prezident.

„Politik sa nemôže spoliehať na to, že štyri roky môže robiť, čo chce, veď raz za štyri roky mu ten ortieľ vyriekne volič,“ prízvukoval. Pellegrini zároveň pripomenul, že na sklonku roka 2024 spolu s komisárom pre deti a za účasti niektorých predstaviteľov cirkví vyhlásil rok 2025 za rok lepších vzťahov. „Je preto našou povinnosťou, aby to nezostalo len vo forme jedného podujatia na Bratislavskom hrade,“ podotkol.