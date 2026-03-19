Pauza končí: Ukrajina a USA sa opäť stretnú, Zelenskyj hlási nové kolo mierových rokovaní

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
Rokovania o Ukrajine sa obnovia.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok oznámil, že nové kolo rokovaní s emisármi administratívy USA o ukončení vojny na Ukrajine by sa malo uskutočniť túto sobotu v Spojených štátoch, informovali britská stanica BBC a agentúra AFP.

V príspevku na sociálnych sieťach Zelenskyj doplnil, že ukrajinský tím – konkrétne jeho politická časť – je už na ceste do dejiska rokovania a „očakávame stretnutie v Spojených štátoch túto sobotu.“

Rokovania boli dočasne pozastavené

Trojstranné rokovania Ukrajiny, USA a Ruska boli na neurčito odložené pre vojnu na Blízkom východe. „V rokovaniach došlo k pauze a je čas ju ukončiť,“ uviedol Zelenskyj. Podľa neho je tiež dôležité, že z americkej strany sú signály o pripravenosti USA pokračovať v práci v existujúcich rokovacích formátoch po skončení ruskej vojny proti Ukrajine.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pred pár dňami pred novinármi tvrdil, že miesto a čas nového trojstranného stretnutia ešte neboli definitívne stanovené, ale „možno bude v dohľadnej budúcnosti“. V rozhovore pre štvrtkové vydanie ruského denníka Izvestija Peskov hovoril o „pauze“ v rokovaniach.

Tímy sú napriek tomu v kontakte

V stredu zase hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj uviedol, že trojstranné rokovania boli síce pozastavené, ale vyjednávacie tímy spolu naďalej denne komunikujú. Zatiaľ sa uskutočnili tri kolá trojstranných mierových rokovaní za priamej účasti delegácií Ukrajiny, Ruska a USA – dve v Abú Zabí (23. – 24. januára a 4. – 5. februára) a jedno v Ženeve (17. – 18. februára). Ďalšie kolo bolo pôvodne plánované na 5. – 9. marca opäť v Abú Zabí, odložili ho však pre eskaláciu konfliktu na Blízkom východe.

