Pápež Lev XIV. zverejnil svoje obľúbené filmy, tieto by ste nečakali: Vo Vatikáne privíta aj hollywoodske hviezdy

Vo svete cirkvi sa momentálne deje nezvyčajná vec. Pápež Lev XIV. sa už tento víkend stretne s desiatkami hollywoodskych hercov a režisérov. Chýbať nebude herečka Cate Blanchett či režisér Spike Lee.
Táto neobvyklá audiencia, súčasť prebiehajúceho Svätého roka, má ukázať, že Vatikán sa otvorene zaujíma o kultúru a umenie, a zároveň zdôrazniť hodnoty ako rodina, nádej a solidarita. Informovala o tom agentúra Reuters.
Podujatie pritiahne pozornosť nielen veriacich, ale aj milovníkov kinematografie z celého sveta, pretože kombinácia cirkvi a hollywoodskych hviezd nie je každodennou záležitosťou.
Pápež zverejnil zoznam svojich obľúbených filmov
Pri tejto príležitosti na videu zo sociálnej siete pre portál Variety zverejnil zoznam svojich obľúbených filmov.
Na prvej priečke sa nachádza film Život je krásny. Ide o snímku z roku 1946 od režiséra Franka Capru.
Na druhej priečke sa nachádza snímka Za zvukov hudby z roku 1965, film režíroval Robert Wise a získal až desať nominácií na Oscara.
Tretím filmom v obľúbenom zozname pápeža Leva XIV. je dráma Obyčajní ľudia z roku 1980 od režiséra Roberta Redforda, ktorá si odniesla štyroch Oscarov. V hlavných úlohách sa predstavili Donald Sutherland a Mary Tyler Moore.
Ako posledný v jeho výbere, po troch amerických filmoch, sa objavuje európska klasika. Pápež Lev XIV. si obľúbil taliansky vojnový príbeh s rovnakým názvom ako jeho najobľúbenejší titul Život je krásny, avšak z roku 1997. Film režíroval Roberto Benigni a získal až sedem nominácií na Oscara.
Nahlásiť chybu v článku