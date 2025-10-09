Pamela Anderson prezradila tajomstvo zdravých vlasov po päťdesiatke. Toto sa snaží dodržiavať

Herečka a ikona deväťdesiatych rokov dnes dokazuje, že prirodzenosť je najväčším luxusom.
Svoje vlasy si pestuje bez zbytočných úprav a hovorí, že nikdy neboli v lepšej forme. Ako prezradila pre magazín InStyle, vzdať sa mejkapu bol pre ňu len začiatok osobnej premeny. Nasledovalo obdobie, počas ktorého sa rozhodla zjednodušiť svoj prístup ku kráse a dopriať vlasom odpočinok. Dnes sa sústreďuje na prirodzenosť, kvalitné produkty a vedomé voľby.
Prirodzenosť, jednoduchosť a krása so svedomím
Pamela Anderson otvorene hovorí, že jej vlasy si po rokoch náročného stajlingu konečne vydýchli. „Nemôžem uveriť, že mám na hlave ešte vlasy po všetkých tých rokoch horúcich natáčok, úprav a šialených fotení s vlasovými príčeskami,“ povedala Anderson. „Teraz jednoducho uprednostňujem svoje vlastné vlasy – sú zdravšie než kedykoľvek predtým.“ Základom jej starostlivosti je prirodzenosť a jednoduchosť.
Keď nepracuje, necháva vlasy vyschnúť samy, bez fénovania či úprav. „Moja rutina sa stala čoraz jednoduchšou,“ vysvetľuje. „Mám také husté a zdravé vlasy – pripisujem to genetike, strave, ale aj kvalitným produktom.“ Pre Pamelu Anderson je aj dôležité, aby krása nebola len o vonkajšom vzhľade, ale aj o hodnotách, ktoré ju sprevádzajú. „Najdôležitejšie pre mňa v oblasti krásy bolo spolupracovať so značkami a používať produkty, ktoré sú čo najudržateľnejšie, „cruelty-free“ a vegánske,“ vysvetľuje Anderson. „Som rada, že je dnes súcit v móde.“
