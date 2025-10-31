Orbán znovu útočí na Európu: Rusko by vraj súhlasilo s mierom, vojnu už nechce ani Amerika

Už ani Amerika nechce vojnu a dokonca aj Rusko dospelo do bodu, keď by bolo ochotné uzavrieť prímerie alebo mier, a to za istých dnes už dobre známych podmienok.
Hovoril o tom v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Vojnu vraj chce už iba Európa
Na druhej strane však podľa maďarského premiéra Európa chce naďalej financovať vojnu na Ukrajine, hoci každý, kto verí, že v tejto vojne sa dá dosiahnuť víťazstvo na fronte, sa podľa neho mýli.
Orbán podotkol, že sa veľmi zlepšila situácia v otázke mobilizovania „tábora zástancov mieru“, pretože podľa jeho názoru vojnu chce už iba Európa a samozrejme Ukrajina, ktorá však vedie vlasteneckú vojnu. „Ich postoj je pochopiteľný, hoci je to pre nás mimoriadne nepriaznivý vývoj,“ dodal.
