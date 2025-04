Opozícia vyzýva Andreja Danka: Má ukázať, že drží slovo a podpísať zrušenie transakčnej dane

Transakčná daň, zavedená Ficovou vládou, vyvolala vlnu kritiky a politických iniciatív na jej zrušenie. Strana Demokrati priniesla na centrálu SNS kompletne pripravený zákon na zrušenie dane, vyzývajúc Andreja Danka, aby prešiel od slov k činom.

„Doniesli sme na centrálu SNS komplet pripravený zákon s dôvodovou správou, doložkami, listom pre predsedu národnej rady, jednoducho so všetkým, aby ho už iba pán Danko podpísal a podal v národnej rade na schválenie,“ uviedol Juraj Šeliga za stranu Demokrati.

Heger: Daň je pre ekonomiku toxická

Bývalý predseda vlády Eduard Heger tvrdí, že transakčná daň je pre ekonomiku toxická. Podľa zákona, ktorý doniesli Andrejovi Dankovi, môže byť zrušená od 1. januára 2026. Doteraz zaplatená daň sa podnikateľom podľa ich návrhu buď vráti alebo započíta do ďalšieho roka.

Hnutie Slovensko tiež vyzýva na zrušenie dane, pričom predložilo pozmeňujúce návrhy na jej zrušenie k rôznym dátumom. „Nech sa Andrej Danko a celá SNS ukáže, či si stoja za svojím slovom, alebo je to len mocenské vydieranie Fica,“ povedal člen finančného výboru za hnutie Slovensko Július Jakab. Danko by mal podľa Jakaba v sebe nájsť odvahu a zrušiť transakčné výpalné. Progresívne Slovensko spustilo verejnú výzvu za zrušenie dane a rozmiestnilo bilbordy po Slovensku.

Parlamentné hlasovanie už tento týždeň

„Je to absolútna hlúposť, ktorá trestá ľudí za podnikavosť,“ vyhlásil predseda PS Michal Šimečka. Strana tiež navrhla mimoriadnu schôdzu parlamentu a pozmeňujúci návrh na zrušenie dane. Podpredseda PS Michal Truban zdôraznil, že o návrhu na zrušenie dane sa bude hlasovať už tento týždeň.

Zároveň vyzývajú verejnosť, aby sa pridala k ich podpisovej akcii za zrušenie transakčnej dane. Predseda SNS Andrej Danko pred pár dňami povedal, že keď sa mu nepodarí presadiť zrušenie transakčnej dane v koalícii, predloží to do parlamentu aj tak a je mu jedno, kto za to bude hlasovať.

Doplnil, že uvíta každý hlas, aj z koalície, aj z opozície. Daň podľa Danka musí skončiť k 31. decembru tohto roku. Koaliční partneri ho po jeho slovách skritizovali, na čo Danko neskôr doplnil, že SNS dodržiava koaličnú zmluvu.