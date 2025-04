Opozícia kritizuje chaos v legislatíve k mimovládkam: Ani divá sviňa netuší, o čom sa tu bude hlasovať, hovorí PS

Novela zákona o neziskových organizáciách z dielne koaličnej SNS by sa neustále upravuje. Obsahovať nebude časť o regulácii lobingu. Poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Čellár (Hlas-SD) totiž v pléne v utorok predložil pozmeňujúci návrh, ktorý by mal návrhy k lobingu vyňať z novely.

Pozmeňujúci návrh prináša aj ďalšie zmeny. Pre neziskovú organizáciu, nadáciu či združenie s ročným príjmom nad 35 000 eur sa má zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti. Obsahom výkazu by mali byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5000 eur. Rovnako by sa v ňom mali zverejňovať aj identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie.

Mimovládne neziskové organizácie, ktorým bol poskytnutý jednorazový príspevok z verejných zdrojov v sume najmenej 3330 eur alebo v rámci jedného roku dostali verejné zdroje v úhrnnej zmluve najmenej 10 000 eur, by sa po novom tiež mali stať povinnými osobami. Mali by byť teda povinné sprístupňovať informácie, a to iba o hospodárení s danými prostriedkami.

V pozmeňujúcom návrhu Čellár navrhol vypustiť bod, ktorý hovoril o regulácii lobingu. Viacerí koaliční predstavitelia však avizovali, že lobing sa bude riešiť samostatnou legislatívou. Pozmeňujúci návrh posúva aj účinnosť novely z 1. januára 2025 na 1. jún 2025.

V legislatíve je chaos

Ďalší pozmeňujúci návrh predniesol Richard Glück zo Smeru. Musel v ňom opravovať chyby, na ktoré upozornili poslankyne z PS, píše Denník N. “Ani divá sviňa netuší, o čom sa tu bude hlasovať,” povedal Branislav Vančo z PS.

Na ďalšie chyby Glücka poukázal Dostál zo SaS. V rámci nového pozmeňujúceho návrhu priniesol aj obsahové zmeny, čo v treťom čítaní nie je dovolené. Richard Glück reagoval, že by šlo o obsahové zmeny, čo mu mal potvrdiť aj legislatívny odbor Národnej rady.

Rozprava bude ešte zrejme trvať niekoľko hodín. Vystúpi vyše 50 poslancov. Schôdzu by mohol predčasne ukončiť predseda parlamentu Richard Raši.

Tretie čítanie sa má podľa rokovacieho poriadku NR SR obmedziť len na tie ustanovenia návrhu zákona, ku ktorým boli v druhom čítaní schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. „V treťom čítaní môže poslanec navrhnúť len opravu legislatívno-technických chýb a jazykových chýb,“ píše sa v rokovacom poriadku.