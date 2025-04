Opisuje Biblia skutočné udalosti? Vedci navštívili lokalitu Armagedonu a objavili dôkaz, ktorý všetko mení

Skupina vedcov preskúmala dôležitú archeologickú lokalitu Tel Megido v dnešnom Izraeli, kde podľa biblických príbehov egyptský faraón Necho II. zabil Ježišovho predka. Okrem toho je lokalita významná, pretože toto miesto býva stotožňované aj s príbehom o Armagedone. Práve v Megido sa majú, podľa knihy Zjavenie Jána, zhromaždiť všetky vojská v poslednej bitke na konci sveta.

Ako informuje Daily Mail, vedci teraz v archeologickej lokalite uskutočnili významný výskum. Vykopávky, ktoré na mieste objavili, údajne majú overiť pravosť známeho biblického príbehu. Odhalili totiž, že na tomto mieste existujú dôkazy o egyptskej prítomnosti.

Výsledky svojej štúdie publikoval tím vedcov v Scandinavian Journal of the Old Testament.

Egypťania a grécka keramika

„Naše nedávne vykopávky odhalili pozostatky veľkej stavby z konca siedmeho storočia pred Kristom,“ vysvetlil Assaf Kleiman, spoluautor novej štúdie z Ben Gurion University.

„V tejto stavbe sme našli množstvo keramických nádob dovezených z Egypta a tiež niekoľko takých, ktoré pochádzajú z východného Grécka.“

Ide o jedinečný objav, ktorý výskumníkov šokoval.

„Grécka keramika sa zvyčajne spája s prítomnosťou gréckych žoldnierov v lokalitách,“ opísal Israel Finkelstein, ktorý sa tiež zapojil do výskumu.

„Z iných zdrojov vieme, že Gréci z Anatólie slúžili ako žoldnieri v egyptskej armáde. Náš objav tak môže súvisieť s biblickým príbehom o zabití kráľa Joziáša (kráľ júdskeho kráľovstva) faraónom Nechom v roku 609 pred Kristom.“

Ba čo viac, v dvoch knihách existujú záznamy, ktoré túto verziu podporujú. V knihe kráľov nájdeme správu o zabití kráľa Joziáša Nechom. Knihy kroník zase opisujú, že sa to stalo počas bitky s Egypťanmi.

„Kniha kráľov poskytuje dôkazy takmer v ‘reálnom’ čase,“ opísal Finkelstein. Okrem toho, Biblia naznačuje, že do zabitia Joziáša boli zapojení západní Anatolčania.

Zatiaľ nie je jasné, prečo sa lokalita spojená s Armagedonom spája aj so smrťou kráľa Joziáša, ktorý má byť zároveň predkom Ježiša. V minulosti sme však už špekulovali o tom, že práve smrť kráľa júdskeho kráľovstva je dôvodom pre jeho apokalyptickú reputáciu.

Kleiman na záver dodáva, že zistenia sú pre archeológov „veľkým prekvapením“.