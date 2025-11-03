Onemiete: Je ako zo sci-fi, má 28,5 metra a dosahuje rýchlosť vyše 1800 km/h. Šialená nadzvuková strela má za sebou úspešný test

Foto: Profimedia

Michaela Olexová
TASR
Budúcnosťou sú lietadlá, ktoré pri prekonaní rýchlosti zvuku nebudú vydávať rušivý „akustický tresk“.

V Spojených štátoch minulý týždeň prvýkrát vo vzduchu otestovali prúdové lietadlo NASA X-59. Jeho nový dizajn má zabezpečiť čo najmenší hluk pri nadzvukovej rýchlosti, čo by podľa NASA mohol byť prvý krok k oveľa rýchlejšiemu komerčnému cestovaniu ako doteraz. TASR o tom píše podľa agentúry AP.

Lietadlo NASA X-59 má lietať rýchlejšie, ako je rýchlosť zvuku, a spoločnosť Lockheed Martin uviedla, že zvuk vydávaný v testovacích modeloch znel len ako „jemné dunenie“.

Prvý test vo vzduchu, z ktorého onemiete

Hlavným cieľom minulotýždňového letu bolo otestovať štrukturálnu integritu lietadla, ktoré letelo pomalšie, ako je rýchlosť zvuku.

Kompaktné lietadlo s dĺžkou 28,5 metra a rozpätím krídel deväť metrov odštartovalo zo závodu Lockheed Martin Skunk Works v Palmdale, asi 100 kilometrov severne od Los Angeles. Preletelo nad púšťou a pristálo na leteckej Edwardsovej základni neďaleko Armstrongovho výskumného centra NASA. Dosiahlo rýchlosť 370 kilometrov za hodinu a maximálna letová hladina bola 3660 metrov.

Hmotnosť prázdneho lietadla je asi 6800 kilogramov a prúdový motor mu umožní dosahovať rýchlosť vyše 1800 km/h v cestovnej výške 16,5 kilometra. Jeho dizajn mení tvar rázových vĺn pri prekonaní rýchlosti zvuku, čo znižuje aj sprievodný „akustický tresk“.

NASA a spoločnosť Lockheed Martin sa pokúšajú vyvinúť nadzvukové lietadlá, ktoré pri prekonaní rýchlosti zvuku nebudú vydávať rušivý „akustický tresk“. To je jedna z hlavných prekážok pre nadzvukové komerčné lety nad obývanými oblasťami na súši.

Doteraz jediné komerčné nadzvukové lietadlo Concorde mohlo lietať nadzvukovou rýchlosťou iba nad oceánom. Jeho lety však boli zastavené v roku 2003, keď sa po leteckej katastrofe Concordu pri Paríži 25. júla 2000 znížil aj dopyt po tejto drahej službe.

