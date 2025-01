Na film roka sme čakali 103 rokov, utekajte do kín: Nový hit s hviezdnym obsadením diváci milujú

Neautorizovaná novinka musela vymeniť Minu a Draculu za Ellen a lorda Orloka. Príbeh zamotaného dedičstva a autorských práv sa s novinkou ťahá už od čias čiernobieleho predchodcu, kedy vdova Brama Stokera nedala tvorcom žiadne filmové práva. Nový výtvor je tak viac interpretáciou gotickej snímky, pred jej viktoriánskym originálom.

Článok pokračuje pod videom ↓

Napriek autorským problémom sú však predchodcovia Eggersa v novom výtvore jasne vyobrazení – ich stopu so sebou prenáša do filmových techník, do jednotlivých postáv, rovnako ako do esencie svojho nového diela.

Návrat starého hororu za 78 percent

Filmový hit už stihol zarobiť 100 miliónov dolárov, podľa portálu ITC.

Na IMDb si novinka vyslúžila 7,7 hviezdičky, na ČSFD celkom 78 percent a ak sledujete hodnotenia na portáli pravidelne, určite viete, že v prípade hororového žánru ide o mimoriadne vysoké číslo.

Nakoľko pôvodný Nosferatu je jedno z najzásadnejších diel nemeckého expresionizmu, Eggers si nenechal ujsť príležitosť na vloženie niekdajšieho významného umeleckého hnutia do vlastnej metráže.

Hnutie, ktoré do končín dnešného filmového sveta preniká v šate liminálnych techník a zámerne deformovaných záberov, v tejto snímke funguje, podobne ako v minulosti, takmer ako samostatná postava. Hodnoverne tak dokázal vložiť temnú dušu lorda do ikonických záberov, akými je tieň ruky nad mestečkom, či snové vízie žien pod kliatbou, vo väzení vlastnej mysle.

Z hereckého súdka sa každý člen štábu v čomsi prekonal. Lily-Rose Depp zvládla svoju úlohu s akýmsi burtonovským podtónom, za jej prácu dávame mladej herečke jednotku s hviezdičkou.

Prekonal sa Skarsgård mladší, ktorý vynechal upírsku metrosexualitu napriek tomu, že podľa Parade sedával v maskérni šesť hodín denne, a nakoniec sa prekonal aj Simon McBurney vo vedľajšej úlohe. Nás príjemne zaskočila voľba posadiť Willema Dafoea do relatívne pozitívnej úlohy, ktorú však bravúrne vykryl manickými záchvatmi a pošepkávaním do temnoty v rohu kamennej miestnosti.

Sledovali sme so zadržaným dychom

Pri hodnoteniach iných ľudí sme sa stretli s kritikou akejsi ťahavosti samotného filmu. Naša redakcia túto výčitku nepostrehla, naopak, atmosféru a dynamiku snímky nesmierne chválime. Po prvý raz od Oppenheimera zvládla čosi, čo vo filmových recenziách čítate, no neprikladáte tomu veľkú váhu.

Výraz „sledovať so zadržaným dychom“ je v recenziách často prehnaný – občas vyslovene metaforický.

My sme však takéto momenty počas niektorých úsekov skutočne zažili. Ťaživá a skľučujúca atmosféra, geniálny kinematografický vzhľad, neuveriteľné herecké výkony a démonický apel obscénnosti a zla, ktorého dlhé pazúry akoby siahali priamo z plátna a k nášmu vlastnému hrdlu, donútili veľkú časť sály len hľadieť s nemým úžasom. Mystika mnohokrát presahuje do samotného strihu – diváci sú dezorientovaní, pri mnohých scénach musia váhať, čo vlastne videli.

V prípade nového Nosferatu musíme povedať, že jeho hororový charakter je taký náročný, že film nebudete chcieť sledovať viackrát. Ide o klenot ťažiaci z koreňov starého hororu, ktorý znovu vytiahnete len v prípade, ak trpíte láskou k vlastnej bolesti. Ani Larsa von Triera predsa nie je zdravé sledovať každý týždeň.

Halucinogénny, temný a dezorientujúci

Tento film však každého – odborníka i najväčšieho amatéra s obyčajnou láskou k filmu -, pošle od plátna s čímsi, čo pred začiatkom filmu ešte nikdy necítil.

Ide o halucinogénny, temný a dezorientujúci zážitok, ktorý minimálne poskytol niekoľko záberov (akými je, menovite, posledný záber z filmu), vďaka ktorým ho môžeme jednoznačne označiť za film roka.

Nakoniec, úplne každému – aj najväčšiemu odporcovi filmov s titulkami -, odporúčame siahnuť po originálnom znení. V mnohých snímkach dabing len o čosi znekvalitní filmový zážitok, v tomto prípade však veríme, že by mohol znetvoriť dušu celej tvorby. Lord Orlok a jeho tvrdá rumunská angličtina vampíra, jemný hlások Ellen a šialený smiech Dafoeho celé dielo navyše podčiarkli hrubou čiernou fixkou.

A preto si tento mesiac nenechajte ujsť snímku, kým sa premieta. Ideálne, priplaťte si aj za priestorový zvuk a čistejší obraz. Minuté peniaze určite neoľutujete.