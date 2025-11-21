Ohrozené sú celé chovy: Potvrdili ďalšie ohnisko nákazlivého ochorenia. Okamžite zaviedli prísne opatrenia

Veterinári potvrdili výskyt vtáčej chrípky u uhynutej labute hrbozobej, ktorú našli v intraviláne obce Kopčany v okrese Skalica. Aktuálne v danej lokalite platia až do odvolania veterinárne opatrenia na zabránenie jej ďalšieho šírenia.
TASR to potvrdil riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Senici Tomáš Hurban.
Ochorenie potvrdili dva dni po náleze
Uhynutú labuť našli 11. novembra a následne ju odoslali na laboratórne vyšetrenie. Chorobu potvrdili o dva dni neskôr. Za infikované pásmo je označené katastrálne územie obce Kopčany a oblasti v bezprostrednom okolí brehov vodných plôch nachádzajúcich sa tri kilometre od miesta nálezu.
Okrem iných opatrení platí aj zákaz zhromažďovania hydiny a iných vtákov v zajatí, zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody a zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva a jeho odoberania z voľnej prírody, okrem prípadu povolenia príslušným orgánom na osobitné účely.
