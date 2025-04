Odvolaný riaditeľ Špoták reaguje: Rada FPU mu vraj prikázala konať v rozpore so zákonom, odvolanie považuje za neoprávnené

Argumentuje tým, že predloženie projektov bez stanoviska odbornej komisie by bolo v rozpore so zákonom a s vnútornými predpismi fondu. Pre TASR to Špoták uviedol v reakcii na svoje odvolanie. Radu upozornil na pochybnú legitimitu ich rozhodovania.

„Podľa zákona o FPU (aj v novelizovanom znení) sú odborné komisie esenciálnou súčasťou rozhodovania o poskytovaní finančných prostriedkov. Zmena postavenia odborných komisií z rozhodovacieho na poradný orgán neznamená možnosť vylúčenia odborných komisií z procesu rozhodovania,“ ozrejmil Špoták. Rada podľa jeho slov síce môže rozhodnúť inak, ako navrhne odborná komisia, zákon však predpokladá existenciu jej stanoviska.

Špoták pripomenul, že žiadne ustanovenie zákona o fonde ani vnútorných predpisov nezavádza pre ostatné orgány FPU možnosti odborné komisie z rozhodovacieho procesu vylúčiť. „A to ani v situácii, keď dôjde k nedodržaniu lehoty 90 pracovných dní na vydanie rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov,“ doplnil. Splnenie uloženého príkazu by podľa Špotáka viedlo k porušeniu zákona a vnútorných predpisov fondu.

Špoták v stanovisku uviedol, že on ani kancelária fondu nezapríčinili súčasné omeškanie s pridelením finančných prostriedkov na folklórne podujatia. „Práve kancelária zabezpečila, napriek viacnásobným komplikáciám, dostatočný počet členov komisie a voľbu komisie zaradila do programu na zasadnutie rady dňa 27. marca. Nominanti Ministerstva kultúry (MK) SR sa však na tomto zasadnutí nezúčastnili a k voľbe komisie nedošlo,“ objasnil.

Rezort vraj bojkotoval zasadnutia rady

Špoták priblížil, že nominanti MK SR už aj v predchádzajúcom období opakovane bojkotovali zasadnutia rady. „Z 15 zasadnutí rady, ktoré sa uskutočnili od vstupu novely zákona o fonde do platnosti, bolo šesť zasadnutí uznášanianeschopných, a to práve pre neúčasť nominantov MK SR. Ide o situáciu, v ktorej fond od svojho založenia nikdy nebol,“ doplnil.

V dôsledku novely zákona a vnútorných úprav rokovacieho poriadku Rady FPU sa celý proces schvaľovania podľa Špotáka výrazne predĺžil. Sklzy vo vyhlasovaní výziev, voľbe komisií aj v rozhodovaní o finančných prostriedkoch boli známe a rada o nich bola pravidelne informovaná. Preto nie je podľa neho korektné tvrdiť, že za meškanie nesie zodpovednosť on alebo kancelária fondu.

Rada FPU odvolala Špotáka pre opakované a závažné porušenia zákonných a pracovnoprávnych povinností. V uznesení o odvolaní tvrdila, že Špoták v stanovenej lehote nezabezpečil sprístupnenie dokumentácie k projektom zameraným na podporu folklórnych podujatí. Nezabezpečil takisto návrhy členov komisií, čím znemožnil rozhodnúť v zákonnej lehote, a zverejnil hlasovania členov rady, čo má byť podľa zákona neverejné.