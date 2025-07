Odkryla zákulisie tvorby Sľubu. Scenáristka vyšla s pravdou von a prezradila, čo čaká divákov v druhej sérii

Za úspešným seriálom z 80. rokov stojí tím ľudí, ktorý sa postaral o to, čo vidia diváci na televíznych obrazovkách. Medzi nimi je aj Evita Twardzik, ktorá pôsobí ako vedúca oddelenia vývoja seriálovej tvorby. Vďaka nej môže každý nadšenec Sľubu nahliadnuť do zákulisia natáčania a vzniku projektu, teda tam, kde by sa za iných okolností nedostal.

Prvá séria sa uchytila a diváci si ju nemôžu vynachváliť. Výborné výkony hercov, ale aj samotná doba, ktorá u mnohých vyvoláva spomienky na minulé časy, sú pravdepodobne dôvodmi, prečo je Sľub taký sledovaný. Podiel má na tom aj scenár, bez ktorého by to nešlo a ktorý vytvára celkovú atmosféru Sľubu. Evita Twardzik naznačila, že scenáristika nie je ani zďaleka jednoduchá a obzvlášť nie v tomto seriáli, ako uviedla v rozhovore pre Mediálne.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Tvorba seriálu si vyžaduje veľké sústredenie

Ako scenáristka prezradila, že najväčšou výzvou pri Sľube je to, že ide o denný seriál, no ona a jej tím ho tak vôbec nepíšu. „Namiesto lineárnych liniek, ktoré idú paralelne vedľa seba v každej časti, sa nám všetky príbehy prepletajú. Všetky rodiny sú nejakým spôsobom prepojené a interagujú. To si vyžaduje veľké sústredenie, aby všetko fungovalo a nič nám neuniklo,“ uviedla na pravú mieru Evita Twardzik a doplnila, že Sľub sa vyrába rýchlejšie ako Dunaj, k vašim službám, ktorý má taktiež na starosti, keďže sa vysiela päťkrát do týždňa.

Fanúšikovia netrpezlivo čakajú na druhú sériu, ktorá príde na televízne obrazovky po letnej pauze. Pochopiteľne, že sú mnohí nedočkaví a chcú vedieť, ako sa budú ďalej vyvíjať osudy postáv a ako bude prebiehať dej.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

„Pri druhej sérii Sľubu sme už poznali hercov a vedeli sme, kto ako svoju postavu uchopil. A neuveriteľné je, koľko nám chodí ohlasov. Nie v štýle „páči sa mi – nepáči sa mi“, ale skutočných osobných príbehov z osemdesiatych rokov, ktoré môžeme využiť,“ neskrývala nadšenie scenáristka.

Na čo sa môžu diváci tešiť v druhej sérii?