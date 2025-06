Odborník na sexualitu Petrík: Vzťahy nekončia po jednej hádke. Zhasínajú pomaly, existuje však spôsob, ako ich zachrániť

Dnešné vzťahy sú pod tlakom, ktorý predchádzajúce generácie v takejto intenzite nezažili. Po prvýkrát od partnera očakávame takmer všetko – blízkosť a vášeň, stabilitu aj dobrodružstvo, bezpečie aj neustálu osobnostnú inšpiráciu. Hovorí to Štefan Petrík, vedec a výskumník, ktorý sa dlhodobo venuje sexuálnemu správaniu, vzťahom, intímnemu prežívaniu a edukácii v oblasti sexuality.

Vo vzťahoch sa tieto potreby podľa Petríka snažia ľudia naplniť, v tichu domácností sa však čoraz častejšie „hromadí pocit únavy, frustrácie a emocionálneho hladu“.

Obraz vzťahov dnešnej doby v percentách

„Z mojich výskumných zistení vyplýva, že dnešné vzťahy nie sú horšie ani povrchnejšie – sú len pretlakované očakávaniami a zároveň nedostatočne vybavené na ich zvládanie. To vedie k narastajúcemu fenoménu „vonkajškovo fungujúceho vzťahu“, ktorý však vnútorne stráca živé spojenie,“ hovorí pre interez Petrík o zisteniach zo svojho výskumu, do ktorého sa zapojilo 10 135 respondentov vo veku od 16 do 65 rokov.

Vzťahy dnes čelia viacerým problémom a výzvam:

Vyhasínanie emocionálneho napojenia

Podľa Petríka 46 % žien a 39 % mužov uviedlo, že počas posledného roka v partnerstve cítili „odpojenosť“, a to napriek tomu, že nežijú v konflikte. 58 % respondentov priznalo, že im ich partner prestal klásť osobné otázky a 33 % ľudí si nepamätá, kedy si s partnerom dali bozk „len tak“. Navyše v skupine do 35 rokov 38 % párov tvrdí, že sa bozkávajú len vtedy, keď to vedie k sexu, nie k prejavu lásky.

