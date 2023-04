Od júna sa zvyšuje obľúbený príspevok, má stúpnuť o 43 %. Pozrite sa, či si tiež prilepšíte

Ako sme vás už informovali, štát aktuálne rozdáva potravinové a hygienické balíčky ľuďom s nezaopatrenými deťmi. Milan Krajniak to na Facebooku zopakoval a spomenul aj ďalšie formy pomoci s infláciou, ktoré majú byť aktuálne už čoskoro.

Prvou z nich sú obedy zadarmo pre deti v materských a základných školách, ktoré sa majú dostať do platnosti od mája. Následne mesiac na to, od júna, chce ministerstvo zvýšiť obľúbený príspevok na stravu od zamestnávateľa z 2,10, čo bolo platné pred rokom, na 3,01 eur, uviedol na sociálnej sieti Krajniak. Keď si to prepočítame, znamená to, že sa zvýši o 43 %.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vysvetľuje, že naposledy sa stravné zvýšilo začiatkom tohto roka. No kvôli vysokej inflácii s tým pokračujú.

Zvyšuje sa minimálna hodnota stravného

V praxi to bude znamenať, že minimálna hodnota gastrolístka by mala stúpnuť na 5,48 eura.

„Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona o cestovných náhradách navrhuje zvýšiť sumy stravného pre zamestnancov. Reaguje tým na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní,“ uvádza sa na webe ministerstva. Zároveň však dodáva, že je iba na zamestnávateľovi, či zamestnancom poskytne stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote.