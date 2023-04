Do Chorvátska k moru spiatočne už za 20 eur: Porovnali sme cenu cesty autom a vlakom, toto je najlacnejšie

Leto je za rohom, a preto je najvyšší čas začať s plánovaním dovoleniek. Chorvátsko stále zostáva jednou z najobľúbenejších destinácií, kam sa Slováci pravidelne vydávajú. Niet sa čomu čudovať. Je ľahko prístupné a dostať sa sem môžete pohodlne autom alebo dokonca vlakom. Čo sa ale oplatí viac? Pripravili sme pre vás porovnanie.

V článku sa dozviete aj: koľko stojí spiatočný lístok do Chorvátska vlakom;

koľko zaplatíte pri cestovaní autom;

porovnanie toho, či sa viac oplatí cesta autom alebo vlakom;

aká je najlacnejšia varianta;

aké sú výhody a nevýhody.

Ako sme vás už informovali, toto leto môžete vycestovať do Chorvátska vlakom priamo zo Slovenska. Túto službu ponúka Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a dopravíte sa do obľúbeného Splitu, a takisto aj RegioJet, ktorý smeruje do Rijeky a odtiaľ ponúka možnosť priamych spojov do ďalších miest.

Pozreli sme sa na ceny lístkov a porovnali ich s cenou nafty, ktorú by ste zaplatili pri ceste autom do týchto destinácií.

Pri výpočtoch sme ako vzor použili údaje auta Škoda Octavia Combi, do ktorého sa tankuje diesel a jeho spotreba je 5,7 litra na 100 kilometrov. Vychádzali sme z aktuálnych cien pohonných hmôt podľa údajov z webu benzin.sk . Sú orientačné a slúžia iba na približnú predstavu. A podobne ako pri vlakoch, počítali sme so štartom z Bratislavy. Ešte netreba zabúdať na poplatok za diaľnice, o ktorý sa táto cena navýši, ak náhodou nemáte zakúpenú ročnú diaľničnú známku napríklad v Rakúsku.

Do Splitu a späť

Začnime Splitom, mestečkom nachádzajúcim sa v južnej časti Chorvátska. Cena jednosmerného lístka cez ZSSK pre dospelú osobu začína na sume veľmi príjemných 29,90 eur. Prvý vlak sa vypraví na svoju cestu už 3. mája a aktuálna cena jednosmerného lístka v spoločnom kupé je 49,90 eur. Spiatočný lístok, napríklad na 8. mája, zo Splitu sme skutočne našli za spomínaných 29,90 eur.

Takže, ak nájdete tam aj späť lístky za túto cenu, spiatočná cesta vlakom z Bratislavy vás môže stáť už 60 eur na osobu. Ak sa rozhodnete ísť štyria, zaplatíte od 240 eur. Podľa cestovného poriadku to trvá niečo cez 16 hodín. Pozrime sa teraz na to, ako vyzerá táto cesta autom.

Podľa údajov Google máp máte dve možnosti — do Splitu sa môžete vydať cez Maďarsko alebo Rakúsko. Pričom odhadovaný čas oboch je približne 8 hodín. Trasa cez Maďarsko má však takmer o 60 kilometrov menej. Ak vychádzame zo spomínaných údajov, v prepočte vás nafta bude stáť okolo 70 eur cez Rakúsko a druhá trasa cez Maďarsko niečo cez 65 eur. Za cestu tam aj späť je to teda dvojnásobok.

Pri porovnaní spiatočného lístka vlaku, ktorý sa pohybuje od 60 eur a spiatočnej cesty autom, za ktorú zaplatíte okolo 130 eur to vychádza, že ak sadnete do auta dvaja, náklady sú približne identické, keďže dva dospelé lístky na vlak budú stáť od 120 eur. Ak ale vycestujete autom štyria, už sa tento spôsob dopravy stáva cenovo výhodnejším a na osobu vás to spiatočne bude stáť okolo 30 eur.

Do Rijeky a späť

Súkromný žltý vlakový dopravca vás zas odvezie do chorvátskej Rijeky, ktorá sa nachádza v jeho severnej časti. Prvý takýto vlak sa vypraví 16. júna a cena lístka by mala začínať na necelých 54 eurách, čo je tiež priaznivá cena. Aktuálne sme za túto cenu našli lístky tam aj späť a cesta spolu vás teda môže vyjsť na necelých 108 eur na jednu dospelú osobu.

Dĺžka cesty je niečo cez 13 hodín. Podobne, ako pri predchádzajúcom dopravcovi, aj tu je cestovný poriadok nastavený tak, aby ste strávili vo vlaku noc, a teda nebudete ukrátení o deň na dovolenke.

Čo sa týka cesty autom do Rijeky, rovnako si môžete zvoliť možnosť jazdy cez Rakúsko alebo Maďarsko. Dĺžka týchto trás sa líši iba o niekoľko minút a dá sa povedať, že trvá približne 6 hodín.

Cena nafty pri nami stanovených podmienkach vychádza na 45 eur na cestu cez Rakúsko a približne 47 eur cez našich maďarských susedov. Náklady na spiatočnú cestu sa teda pohybujú na sume okolo 90 eur.

Ak porovnáme cenu vlaku a náklady na naftu pri ceste autom do Rijeky, je medzi nimi podstatný rozdiel. Ak si navyše sadnete do auta štyria, cesta do Chorvátska a späť vás môže vyjsť v prepočte iba niečo cez 22 eur na osobu.

