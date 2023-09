Obrovské nešťastie na dovolenke v Bulharsku: Vladimírovi povedali, že má len zápchu, o pár dní ho našli mŕtveho

Dovolenka sa spája predovšetkým s chvíľami oddychu, pokoja a príjemne strávených chvíľ s rodinou či priateľmi. V tomto prípade sa však zmenila na najhoršiu nočnú moru, akú si len viete predstaviť. Portál TN.cz informoval o nepríjemnom zážitku, ktorý sa stal českej rodine v Bulharsku.

Do bulharskej Varny sa vybral dovolenkovať 69-ročný Vladimír so svojím synom a jeho rodinou. Už po prvom dni ho trápili zdravotné ťažkosti vrátane nevoľností a vracania. Rozhodli sa teda okamžite vyhľadať pomoc, ktorá by mu uľavila od bolesti a problémov.

Jeho stav sa nezlepšoval

Na miesto prišiel lekár, ktorý určil, že Vladimír má trpieť plynatosťou, zápchou alebo kolikou. Predpísal mu lieky a tým to malo celé skončiť. Žiaľ, realita bola oveľa horšia.

Lieky nezabrali a stav otca sa dokonca zhoršoval. Vo štvrtok sa rozhodla rodina opäť vyhľadať lekársku pomoc. Tentoraz prišla mladá doktorka, ktorá v podstate zopakovala predchádzajúce diagnózy. Predpísala mu síce ďalšie lieky, no staršiemu mužovi bolo neustále zle.

Večer si Vladimír vypýtal tabletku na spanie, no ráno už svojej rodine dvere na izbe neotvoril. Napokon syn našiel v izbe otca mŕtveho. Čo bolo príčinou jeho smrti, aktuálne zisťuje pitva.