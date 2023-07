More v slávnom chorvátskom letovisku bolo plné výkalov. Turisti si z dovolenky odnášajú zlé skúsenosti

Obec Brela na Makarskej Riviére patrí medzi najkrajšie miesta v celom Chorvátsku. Podľa mnohých sú tu dokonca tie najlepšie pláže sveta, no na dovolenku v tejto destinácii určite nebude v dobrom spomínať rodina z Česka, ktorá si odtiaľto odniesla mimoriadne nepríjemnú skúsenosť, informuje portál TN.CZ.

Znečistené more

Pán Václav, ktorý sem so svojimi blízkymi údajne jazdí už mnoho rokov, tu bol tentoraz zrejme poslednýkrát. Počas júnovej dovolenky sa im totiž až dvakrát stalo, že pobrežie bolo plné výkalov. „Nechutný, stovky metrov dlhý pruh smradľavej peny, fekálií, rozomletých papierov a miestami aj hygienických potrieb pre ženy, ako sú vložky,“ opísal pán Václav nepríjemný zážitok.

„Je smutné, čomu nás dokážu v tejto krajine vystaviť. To predbehne aj vyššie ceny a množstvo turistov. Každý, kto ide k moru, si ho praje mať minimálne čisté,“ sťažoval sa. Dodal, že netreba zabúdať ani na zdravotné riziká, ktoré so sebou takéto znečistenie prináša.

Hoci bolo údajne okrem spomínaných dvoch dní všetko v najlepšom poriadku, stačilo to na to, aby to rodine pokazilo dovolenku. Do Chorvátska sa preto už neplánujú vrátiť a najbližšie radšej pôjdu na dovolenku do inej krajiny.

Chorvátsko má pritom jedno z najčistejších pobreží v celej Európe. V rebríčku čistoty sa umiestnilo na treťom mieste, za Cyprom a Gréckom. Samotná Brela je navyše známa ako jedno z najviac vychýrených letovísk v celej krajine a nie je preto úplne jasné, čo stojí za spomínaných znečistením pláže.