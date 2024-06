Pre chybu za jedlo zaplatili šialených 419 eur: Kontroverzná reštaurácia v obľúbenej destinácii použila svoj známy „trik“

Vyzerá to tak, že neslávne preslávenému podniku DK Oyster každý týždeň pribúdajú nové a nové negatívne recenzie, ktoré sa zhodujú na jednom — ich autori sa tu podľa všetkého stali obeťami zvláštnych praktík a prišli tak o peniaze. Najnovšia pochádza len zo včera a spomína sa v nej, ako návštevníci tohto podniku odchádzali o poriadne mastnú sumu ľahší bez toho, aby vedeli, že sa tak stane.

DK Oyster je podnik, ktorý sa nachádza na obľúbenom a turisticky vyhľadávanom gréckom Mykonose. Pýši sa kontroverznou povesťou, pretože je spájaný s množstvom vysokých účtov, ktoré tu turisti museli uhradiť. Na portáli TripAdvisor má žalostné hodnotenia a dokonca pri ňom svieti upozornenie, aby sa mali návštevníci na pozore.

Najnovšia negatívna recenzia mu pribudla len pred pár hodinami a nespokojná zákazníčka v nej opísala svoju skúsenosť, ktorú tu mala zažiť. Podľa toho, čo uvádza, mala DK Oyster navštíviť teraz v júni.

Nikdy neprehliadnite túto vec

Autorka tejto recenzie už v úvode veľkými písmenami upozornila turistov na to, aby sem nechodili. V jej prípade sa v podstate zopakoval scenár, ktorý ste už možno zachytili.

Podnik sa nachádza priamo na pláži, a preto je pre dovolenkárov atraktívny svojimi pohodlnými ležadlami. Vo svojej skúsenosti nespokojná zákazníčka opisuje, že im pri návšteve bolo povedané, že ležadlá môžu využívať zadarmo, ak si objednajú nápoje, čo je v podstate prax, s ktorou sa na dovolenke môžete bežne stretnúť. Tak si teda niečo dali a všetko vyzeralo byť v poriadku, preto si objednali aj jedlo. A práve tam mali byť podvedení, ako sama spomína.

Nevšimli si totiž, akým spôsobom podnik účtuje ceny za jedlo, a že za platí podľa jeho váhy, teda cena nie je fixná. Za morského vlka zaplatili 300 eur a za krevety, ktoré vraj neboli ani poriadne uvarené, 119 eur. To dáva dohromady za jedlo 419 eur, čo nie je bežný rozpočet, ktorý si väčšina z nás môže dovoliť.

„Nevysvetlili nám to, rozhodne sme nechceli celú rybu. Keby sme to vedeli, nikdy by sme si to neobjednali,“ uviedla nahnevaná návštevníčka.

Dokonca im mali z karty strhnúť až tisíc dolárov (930 eur), čo si všimli až po odchode, no chcú to riešiť s ich bankou, keďže na účtenke im svietila iná suma.

Podnik DK Oyster a škandály, s ktorými sa spája

Prvýkrát sme vás o podniku DK Oyster informovali ešte v roku 2019, za uplynulé dve letné sezóny bolo článkov u nás aj na zahraničných weboch viac. Minulé leto sme vám napríklad priblížili aj prípad Slovákov, ktorí ho navštívili a za večeru tu nechali 740 eur.

Zaujímavé však je, že kým na TripAdvisore negatívne recenzie návštevníkov stále pribúdajú, na googli ich nenájdete. Ak si tu dáte vyhľadať DK Oyster, svieti mu skvelé hodnotenie 4,6 hviezdičky z 5, čo na prvú môže vyzerať, že ho treba na dovolenke určite navštíviť. No keď sa naň bližšie pozrieme a dáme si filtrovať recenzie podľa najnovších, všimneme si aj to, že tie posledné vôbec takéto pozitívne nie sú. Zatiaľ čo niektoré spred niekoľkých rokov hovoria niečo iné a podľa všetkého práve vďaka nim tu má podnik také vysoké hodnotenia, aké má.

Preto ak sa chystáte niekam do zahraničia, dávajte si dobrý pozor a predtým, ako sa vyberiete niekam na obed, alebo si napríklad aj zarezervujete ubytovanie, pozrite si recenzie ľudí, ktorí tu boli pred vami. Vyhnete sa tak nepríjemnej skúsenosti a možno sa vám poďakujú aj vaše peňaženky.

