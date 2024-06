Záhadná tragédia na dovolenke: Muž umrel priamo na pláži po tom, ako si sadol do vírivky. Vo vážnom stave je aj jeho manželka

V mexickom turistickom rezorte došlo k šokujúcemu a zároveň záhadnému nešťastiu. Jeden z dovolenkárov tam umrel po tom, ako si sadol do vírivky a zasiahol ho elektrický prúd. Jeho manželka mala viac šťastia a záchranári ju vo vážnom stave previezli do nemocnice, informuje The Guardian s odvolaním sa na miestne úrady.

Prípad vyšetruje polícia

Obeť bola identifikovaná ako 43-ročný Američan Jorge N. Ten bol so svojou ženou na dovolenke v luxusnom mexickom rezorte v Puerto Peñasco na severe krajiny. Pár si na pláži sadol do vírivky, kde oboch, z doposiaľ neznámych príčin, zasiahol elektrický prúd.

Žena aktuálne bojuje o svoj život v miestnej nemocnici. Z incidentu existuje aj video, ktoré koluje na sociálnych sieťach. Je ňom vidieť situáciu zrejme krátko po tragédii, ako prebieha oživovanie jednej z osôb. Na mieste v tej chvíli vládla panika a je počuť výkriky.

#PuertoPeñasco #tragedia La @fgjesonora investiga la muerte de un hombre en un hotel dentro de un jacuzzi, aparentemente el motivo es una descarga eléctrica. Se trata de Jorge de 43 años y Lizette que resultó lesionada

El video muestra aparentemente el momento de los hechos. pic.twitter.com/5Aqs45lNJA — MN Sur de Sonora (@MeganoticiasCOB) June 12, 2024

Na prípade aktuálne pracuje polícia a zisťuje, ako vlastne mohlo k takémuto nešťastiu dôjsť. Na stránke GoFundMe medzitým priatelia obete založili zbierku, pomocou ktorej chcú telo svojho kamaráta priviezť bezpečne domov a jeho manželke zabezpečiť kvalitnú liečbu. „Naši priatelia zažili hrozný incident. Jorge mal srdce zo zlata a vždy pomáhal svojej rodine a kamarátom,“ dodali.