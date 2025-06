Obľúbenú šou Slovákov čaká návrat na obrazovky. Televízia JOJ prevzala zrušenú reláciu Markízy

Za uplynulé roky televízie zrušili viacero relácií či seriálov, ktoré tak nedostali ďalšiu sériu, keďže pre ne boli rozhodujúce čísla. Klesajúca sledovanosť a vyčerpanie formátu boli dôvodom aj na zrušenie populárnej vedomostno-zábavnej relácie Markízy. Vďaka TV JOJ ju teraz čaká návrat.

Ako informoval portál Mediálne, TV JOJ získala licenciu na vedomostno-zábavnú reláciu, ktorá bola roky pevnou súčasťou večerného vysielania konkurenčnej Markízy. Vedomostno-zábavná relácia Dobre vedieť sa vysielala od roku 2016 až do jej zrušenia v roku 2022 a počas deviatich sérií televízia uviedla takmer 200 epizód.

O čo v nej ide?

V šou Dobre vedieť súťažili dva tímy na čele s dvomi stálymi kapitánmi, podobne ako vo formáte Milujem Slovensko, ktorý bol nedávno zrušený. Oba tímy majú na výber z 12 tém, pod ktorými sa skrývajú otázky z rôznych oblastí života. Správnu odpoveď vyberajú z troch možností, pričom len jedna je správna a ako dôkaz jej pravdivosti nasleduje po jej zaznačení krátke video.

Kapitánmi v šou boli Juraj Kemka a Róbert Jakab, ktorého neskôr nahradil Vladimír Kobielsky. V poslednej sérii bola tiež kapitánkou Zuzana Šebová a po ich boku sa objavovali rôzne známe osobnosti. Kto sa objaví vo verzii televízie JOJ zatiaľ nie je známe.

Nie je to pritom prvýkrát, čo televízia JOJ prevzala formát od Markízy a podarilo sa jej znova ho priviesť k úspechu. Dôkazom je kulinárska šou Bez servítky, ktorá sa rýchlo stala stabilnou zložkou vysielania TV JOJ. Čo sa týka relácie Dobre vedieť, očakáva sa, že by ju mohla televízia uviesť do svojho programu už v priebehu tejto jesene.