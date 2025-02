Obľúbená sieť pizzérií na Slovensku skončila. Definitívnou bodkou je teraz predaj jej známej bratislavskej reštaurácie

Na Slovensku v súčasnosti nenájdeme veľa rýdzo domácich franšízových značiek, ktoré sa vryli do pamäti tak, ako napríklad Pizza Mizza. Značka sa na Slovensku rozvíjala aj napriek silnej konkurencii, no na jej konci bolo nešťastné pandemické obdobie. Definitívnu bodku za príbehom značky môže dať aj predaj jej niekdajšej petržalskej prevádzky.

Článok pokračuje pod videom ↓

Príbeh Pizza Mizza sa u nás začal písať v roku 2004, keď ju založil bratislavský podnikateľ Jozef Šétaffy. Brand rozvíjal popri svojej stavebníckej činnosti, no neskôr sa stal jeho prioritou číslo jedna. Okrem desiatich tuzemských pobočiek expandoval so značkou aj do Českej republiky a pracovalo v nej viac ako 200 ľudí. Rozmach zaujímavého konceptu sa pritom rodil v pomerne silnom konkurenčnom prostredí.

Približne 16 rokov po začiatku fungovania franšízy však prišiel covid. Pandemické obdobie predstavovalo obrovskú skúšku pre celý gastrosegment a donáškový servis skrátka väčšine obchodníkov nedokázal pokryť ani elementárne náklady. S tým súviselo nevyhnutné zatváranie reštaurácií či optimalizácia fungovania celej siete.

Koniec známej prevádzky

Bol to prípad franšízy Pizza Mizza. Ako teraz informujú Hospodárske noviny, definitívnou bodkou za fungovaním je predaj niekdajšej petržalskej prevádzky.

Tvrdé dosahy koronakrízy si najprv vyžiadali zatvorenie Pizza Mizza reštaurácií v nákupných centrách, ktoré nasledovali aj ďalšie prevádzky. Medzi poslednými bola aj tá petržalská, ktorá sa nachádzala neďaleko známej dostihovej dráhy.

Ako HN uvádzajú, skončila na prelome rokov 2022 a 2023. Portál Forbes ešte predtým informoval, že aj napriek zlej finančnej situácii a hroziacemu konkurzu materskej spoločnosti je stále nádej na zachovanie značky.

Platilo by to, ak by sa našiel záujemca a ochrannú známku odkúpil. Dnes už vieme, že sa tak nestalo a spomínaná petržalská reštaurácia je na predaj. Potenciálny záujemca si však musí pripraviť čiastku 900-tisíc eur. Celková plocha objektu dosahuje takmer 400 štvorcových metrov. Podľa realitnej kancelárie je o priestory záujem a zrealizovali už aj niekoľko obhliadok.