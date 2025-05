Obloha sa zamračila a ľudia vyberajú dáždniky. Výber toho vášho o vás prezrádza viac, než si myslíte

Na slnko a skoré letné počasie môžete zabudnúť. Ako sme vás informovali, Slovensko má za sebou prudké dažde, ktoré spôsobili aj lokálne záplavy a krátkodobé povodne. Dažde pritom nekončia ani dnes a predpovede na najbližšie dni nie sú priaznivé. Dokonca sa vo vyšších polohách spomína aj sneh. Dáždniky rozhodne tak skoro neodložíte a možno dokonca budete potrebovať viac než jeden, na výmenu.

Ako píše portál THE UBYSSEY, dáždnik je síce praktickou pomôckou do dažďa, ktorá vás udrží v suchu, no za jeho výberom sa skrýva oveľa viac, než si myslíte. Nabudúce, keď sa vyberiete na ulicu, všimnite si, koľko rôznych typov dáždnikov uvidíte a spomeňte si, čo daný dáždnik vypovedá o osobe, ktorá ho nosí.

Klasický dáždnik

Za nadčasovú klasiku sa považuje bežný čierny dáždnik s dlhou rukoväťou. Taký, na ktorom lietala aj samotná Mary Poppins. Hodí sa ku všetkému a preferujú ho najmä muži, ktorí nechcú vyčnievať z davu. Tento dáždnik o vás vypovedá, že ste zrelý, sofistikovaný a oceňujete estetickú hodnotu staromódnych vecí.

Skladací dáždnik

Tento praktický dáždnik hovorí, že máte miesta, kam musíte ísť, ľudí, ktorých musíte stretnúť, a veci, ktoré musíte vidieť. Jednoducho ste stále v pohybe a váš diár je zaplnený plánmi na niekoľko mesiacov, ak nie rovno rokov. Aj keď, rovnako ako tento dáždnik, môžete byť občas tvrdohlavý, nakoniec si svoju prácu urobíte, a to je to, na čom záleží.

Priehľadný dáždnik