Objavili včelu, ktorá vyzerá ako démon z pekla: Má „diabolské rohy“, pomenovali ju podľa seriálu z Netflixu

V odľahlej oblasti západnej Austrálie sa podarilo objaviť nový druh pôvodnej včely, ktorá sa od ostatných odlišuje drobnými, no nápadnými rohmi na hlave.
Austrália nikdy neprestáva udivovať svojou rozmanitou a často bizarnou faunou. Od klokanov a tasmánskych diablov až po pavúky, ktoré vyzerajú ako z iného sveta. Teraz sa k nim pridáva ďalší nezvyčajný tvor: druh včely s drobnými „rohmi“, ktorému vedci dali príznačné meno Lucifer. Informoval portál BBC.
Zoznámte sa, Lucifer
Tento neobyčajný druh, vedecky pomenovaný Megachile lucifer, objavili výskumníci počas pozorovania vzácneho kvetu rastúceho výhradne v pohorí Bremer Ranges v oblasti Goldfields, približne 470 kilometrov východne od Perthu.
Práve tam zachytili samičku s nápadnými rohmi na hlave – tie môžu podľa vedcov slúžiť ako obranný mechanizmus, pri zbere peľu alebo pri prenášaní živice na stavbu hniezda.
Netflix ako inšpirácia
Za objavom stojí doktorka Kit Prendergastová z Curtin University, ktorá priznala, že inšpiráciu pre pomenovanie dostala pri sledovaní populárneho seriálu Lucifer na Netflixe.
„Samička mala na tvári neuveriteľné malé rohy,“ prezradila doktorka pre BBC.
„Keď som písala opis nového druhu, práve som pozerala seriál Lucifer na Netflixe a meno k nemu jednoducho dokonale sedelo. Navyše som veľkou fanúšičkou postavy Lucifera, takže to bolo úplne jasné rozhodnutie,“ opísala vznik mena.
Nahlásiť chybu v článku