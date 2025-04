O obrovskom zvyšovaní cien plynu už hovorí aj samotná SPP: Môže dosiahnuť astronomickú hranicu, toto nám hrozí

Európske plynárenské spoločnosti sa už začali pripravovať na ďalšiu vykurovaciu sezónu. Výnimkou nie je ani náš najväčší dodávateľ plynu, spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Ako uviedol v rozhovore pre portál SITA Energetika predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP Vojtech Ferencz, plynári už znova začínajú plniť svoje zásobníky plynu.

Šéf slovenských plynárov však upozorňuje, že aj vďaka zastaveniu tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ môžu na európskom trhu s plynom vzniknúť problémy. Jednak môže byť nedostatok plynu na trhu a taktiež jeho cena môže znova vystreliť do závratných výšok.

Atypická situácia

„Teraz je taká atypická situácia na trhu, že to signalizuje problém, ktorý vznikne na jeseň. Nechcem to nahlas povedať, ale na jeseň môže byť situácia, že pokojne môže byť cena plynu aj 100 eur za megawatthodinu, ale vy sa ani nedostanete k plynu, lebo jednoducho nebude komodity. A teraz by som dal otázku Európskej komisii. Čo vtedy urobíte? Zas budete, volám to tak, bicyklovať okolo problému?“ povedal v rozhovore Ferencz.

Šéf štátnych plynárov podľa svojich slov tvrdo zavelil svojim kolegom, aby naplnili zásobníky plynu s objemom 9 terawattov, ktoré majú v súčasnosti k dispozícii, a ďalšie zásobníky s objemom 5 terawattov, aby sa prenajali.

„A ideme postupne naplniť zásobník, aby sme neostali na jeseň prekvapení. Či už pán premiér, ale aj pán prezident Pellegrini povedali, že SPP si domácu úlohu robilo excelentne a boli sme absolútne špičkovo nachystaní na stav po 1. januári. My sme šesť mesiacov mohli kávičkovať alebo chodiť do kina a divadla, pretože toho plynu sme mali dostatok a stále máme. My ešte stále máme dosť vysoký objem plynu na sklade, ale ideme doplniť zásoby a ideme sa pekne pripraviť na najbližšiu jeseň, lebo tá môže skočiť všelijako,“ podotkol Ferencz.

Obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu by podľa neho malo veľmi priaznivý vplyv na európsky trh so zemným plynom. V prvom rade by významne klesli ceny plynu. Čo potvrdzuje aj štúdia z dielne Goldman Sachs a J. P. Morgan.

„Chlapci povedali, ak sa spustí tranzit plynu cez Ukrajinu, to znamená, že ruský plyn bude prúdiť do Európy, tá 40-eurová cena, ktorá je teraz priemerná na trhu, môže mať hodnotu 20 až 22 eur. Čiže tu by sa už mal každý zamyslieť, či predsa v prípade nejakej dohody medzi Ruskom, Ukrajinou a, podotýkam, aj Európskou úniou, by sme nepustili ten tranzit. Lebo tá EÚ by si mohla vydýchnuť. A toto je tá výzva,“ zdôraznil Ferencz.