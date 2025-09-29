Nový postup EÚ môže zmeniť vojnu: Ukrajina chce spoločný štít vo vzduchu, ruské drony by nemali šancu

Ukrajina by chcela spolu so svojimi európskymi partnermi vybudovať spoločný obranný štít vzdušného priestoru na ochranu proti hrozbám z Ruska, vyhlásil v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR sa odvoláva na správu agentúry Reuters.

Podľa lídrov členských krajín NATO Rusko testuje pripravenosť Aliancie a jej odhodlanie prostredníctvom narušení vzdušného priestoru v Poľsku a pobaltských štátoch. Kyjev tvrdí, že jeho skúsenosti s riešením takýchto hrozieb by mohli byť cenné.

Incident v Poľsku vyvolal diskusie o potrebe kolektívnej protivzdušnej ochrany. Foto: TASR/AP

Ukrajina navrhuje Poľsku a všetkým našim partnerom vybudovať spoločný, plne spoľahlivý štít proti ruským leteckým hrozbám,“ povedal Zelenskyj vo videoprejave na Varšavskom bezpečnostnom fóre. „Je to možné. Ukrajina dokáže čeliť všetkým typom ruských dronov a rakiet a ak budeme konať spoločne v regióne, budeme mať dostatok zbraní a výrobných kapacít,“ dodal.

Zelenskyj poznamenal, že postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa k Ukrajine a bezpečnosti v Európe sa podľa neho zmenil. „K dnešnému dňu je postoj prezidenta Trumpa podľa môjho názoru skutočne vyvážený a podporuje postoj Ukrajiny, hoci nepochybne chce zostať a byť mediátorom medzi nami a Ruskom, aby sa vojna skončila,“ doplnil.

