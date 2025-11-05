Nový kanál budete milovať: Prinesie desiatky filmových hitov bez reklám. Vieme, kedy ho spustia

Telekom si pripravil nový sviatočný kanál, ktorý budú mať zákazníci Magio TV dostupný od 1. decembra 2025 až do polovice januára 2026. Nadväzuje tým na minuloročný úspešný koncept, ktorý sa mal počas sviatočného obdobia dostať medzi najsledovanejšie v ponuke.
V roku 2025 si zákazníci užijú exkluzívny výber vianočných filmov, komédií a rozprávok, s dôrazom na program pre celú rodinu. Informoval o tom Fontech.
Pelíšky, Kolja alebo S čerty nejsou žerty
V ponuke je viac než 80 titulov, medzi nimi klasiky ako Pelíšky, Kolja, Perinbaba, Anjel Pána 2, S čerty nejsou žerty, Noc na Karlštejně, Pacho hybský zbojník, Veselé Vianoce praje chobotnice, Daddy Cool či Šťastný nový rok 2.
A má ešte jednu obrovskú výhodu: bude úplne bez reklám.
9. decembra pribudne okrem toho aj limitovaná filmová kolekcia zložená z noviniek, ktoré sú po premiére v kinách ešte stále „teplé“. Aktivuje sa prostredníctvom kupónu v aplikácii Telekom a prinesie tituly ako Maria, Karate Kid: Legendy, Veľká cena Európy: Labky na pedále! či Stolen Girl.
Ako dodáva Telekom na oficiálnej stránke, vianočný extra TV obsah si užijete v prípade, ak máte Magio TV cez internet S, M, L alebo XL, doplnkovú službu Magio GO TV k Magio TV na pevnej sieti alebo Magio TV cez satelit, alebo Magio TV Štart k paušálu alebo Magio Internetu/Biznis NETu. Filmová ponuka pribudne v aplikácii Magio TV 1. decembra na EPG tretej pozícii ako Magio Vianoce.
