Nový český seriál opantal ľudí, má vysoké hodnotenia: Z kriminálnej minisérie sú ľudia nadšení, dostala 71 %

Pokiaľ je žáner, na ktorý majú Česi a Slováci naozaj cit, tak je to práve krimi obsah. Dokazuje to aj nový český seriál Vedľajší produkt v hlavnej úlohe so slovenským hercom Tomášom Maštalírom, ktorý ovládol Voyo i slovenský internet, a ľudia sú z neho naozaj nadšení.

O tejto novinke vám nechceme prezradiť príliš veľa, stačí vám teda vedieť, že celý seriál budú sprevádzať súboje medzi otázkami morálneho a zákonného. Tomáš Maštalír v ňom hrá úlohu ostravského vyšetrovateľa z oddelenia vrážd, ktorého metóda je nielen na hranici zákona, ale zďaleka ho presahuje. Vďaka hre so spravodlivosťou za účelom zadosťučinenia a dolapenia vraha ho nakoniec dobehne vlastný úsudok.

Vyšetrovateľ, ktorý obchádza všetky pravidlá

Ako informuje oficiálny text Českej televízie, začiatok seriálu sa presúva k obdobiu po tom, čo vyšetrovateľ porušoval všetky zaužívané pravidlá. Preto musí každý rok prechádzať previerkou, aby mohol pokračovať vo svojej kariére. Ako sa teda postaví k situácii, keď natrafí na nový prípad osemnásťročnej Evy, ktorú niekto pred dvadsiatimi rokmi uškrtil v jej byte?

Vyšetrovanie nebude vôbec jednoduché. Hodiny tikajú ako sekera nad hlavou detektíva – okrem morálnejších kolegov ho totiž dobieha premlčacia doba vraždy, do ktorej ostáva len šestnásť dní.

Z novinky sú diváci nadšení – na ČSFD jej udelili 71 %, čo je veľmi slušné hodnotenie. Na slovné recenzie zatiaľ nebolo veľa priestoru – 1. epizóda vyšla len včera (28. apríla), ďalšie dve budú nasledovať neskôr.

Snáď jediná skupina, ktorú by sme pred novinkou varovali, sú tí, ktorí nemajú radi drsný, grafický formát vo filme. Vedľajší produkt je skutočné a autentické krimi. Nájdete v ňom teda veľa krutých opisov násilia, smrti i pitiev v prostredí vyšetrovania, v ktorom sa neraz objaví scéna plná krvi, bitiek a zranení. Ak ale počúvate Vražedné psyché pred spaním, nejde o nič, na čo by ste už neboli pripravení.

Seriál a jeho prvú epizódu z troch nájdete na platforme Voyo. Druhá epizóda dorazí na platformu už 5. mája.